CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda

09.09.2022 15:23
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada ülke yönetiminin tek bir kişiye verilemeyeceğini ifade ederek, "Bugün geldiğimiz noktada devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yürütme, yargı yok. Demokrasi yok, askıda. Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. O nedenle her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümünde partililere seslendi.

"ÇETELERİN KOL GEZDİĞİ BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Ülke yönetiminin tek bir kişinin kontrolünde olamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, " Çanakkale'de mücadele eden hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem silah arkadaşları, her karış toprak için hayatlarını verdiler, kanlarını döktüler. Çanakkale'yi yedi düvele karşı geçilmez kıldılar. İki yıl sonra bir şey oldu. O geçilmeyen Çanakkale, bir kişinin iradesiyle geçilir hale geldi. O Çanakkale'yi geçemeyenler, bir kişinin iradesiyle Çanakkale Boğazı'nı aştılar ve geldiler Dolmabahçe'nin önünde demirlediler… Bir devlet, bir kişinin iradesine teslim edilemez. Yedi düvele karşı mücadele edip Çanakkale'yi geçilmez kılanlar orada yatarken bir kişinin iradesi ile aynı gemiler, aynı askerler, aynı kuvvetler, bir kişinin iradesi ile geliyorlar ve Osmanlı'yı işgal ediyorlar. Onun için, bir kişinin iradesinin bir toplumda hangi felaketlere yol açtığını öğrenmek istiyorsanız Çanakkale'ye bakacaksınız. Bugün geldiğimiz noktada devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yürütme, yargı yok. Demokrasi yok, askıda. Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. O nedenle her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var" diye seslendi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKEDEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadeler şunlar:

"21'inci yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Dışarıdan para gelemezse ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Düne kadar kızdıkları, küfrettikleri kişilerin ayağına gidiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir gelenekten gelen bu partinin mensupları olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Okullarımızda bizim tarihimiz doğru öğretilmiyor, verdiğimiz mücadele de doğru öğretilmiyor. Ekonomik bağımsızlığınızı sağlamazsanız Türkiye'yi büyütemezsiniz. Emperyal güçlerin talepleri doğrultusunda iş yaparsanız başınız hep belaya girer. Genç arkadaşlarımız şunu unutmasınlar; hiçbir emperyal güç, ateşi kendi eliyle tutmaz, maşa kullanır. Bugün geldiğimiz noktada emperyal güçlerin mevcut yönetimi nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz.

"TARİH BİZİ YENİDEN GÖREVE DAVET EDİYOR"

'Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor. 'Öyle geldiler, bize baskı kurdular, geri adım attık'… Bizim kitabımızda o yoktur. Öyle görmedik, öyle işitmedik, öyle de yaşamadık. Mücadele ise sonuna kadar kararlılıkla mücadele. Bu kararlı mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Birileri Beşli Çeteleri harekete geçirebilir; kendi medyasını, yolsuzluk yapanları, haramileri harekete geçirebilir. Onların yedi düveli dahi gelse bir adım, bir santim dahi geri adım atmayacağız."

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