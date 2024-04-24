CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Milli Eğitim Bakanı 2024'te, 2023 yılında emekli olan kadar öğretmen atayacaklarını söyledi. Sayın Erdoğan da 'Bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri de çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez" dedi.

24.04.2024 15:22  Güncelleme: 15:29
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Milli Eğitim Bakanı 2024'te, 2023 yılında emekli olan kadar öğretmen atayacaklarını söyledi. Sayın Erdoğan da 'Bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri de çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Konuşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, öğretmen atamalarının daha yüksek oranlarda yapılmasını ve atamalarda mülakatların kaldırılması gerektiğini söyledi. 1 Mayıs hakkında da konuşan Özel, Taksim Meydanı'na kefil olduklarını ve kutlamaların orada olması gerektiğini ifade etti.
"Anayasaya uymak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olur"
Anayasa değişikliği konusunda öncelikle herkesin anayasaya uyması gerektiğini, sonrasında bu konuda değişiklik için destek verebileceklerini söyleyen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa devletidir. Sahip çıktığımız maddelerin yanında elbette eleştirdiğimiz, değiştirilmesini istediğimiz maddeler olabilir. Ama bu ülkede eğer devlet olacaksa, yani insanların canı ve malı güvende olacaksa bu ülkede en üstteki cumhurbaşkanından en sade vatandaşa kadar herkes bu anayasaya bağlı olacak. Bir ülkede anayasanın işine gelen kısımlarını uygulayıp, oradan güç alıp, yetki alıp kullanıp, işine gelmeyen kısımlarını ihlal edersen bu hak bir kişide değil herkeste olur. Orada devlet ortadan kalkar, anayasal düzen ortadan kalkar ve keşmekeş olur, karmaşa olur. İşte o zaman beka sorunu olur. O yüzden bu ülkedeki en sade yurttaştan en yeni kamu görevlisine, en kıdemli devlet memurundan cumhurbaşkanına kadar herkesin bu anayasaya harfiyen öncelikle uyması gerekir. Anayasaya uymak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olur" ifadelerini kullandı.
"1 Mayıs'ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum"
1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nın açılması gerektiğini söyleyen Özel, "Şimdi buradan karar alıcılara sesleniyorum. Var mısın? Ben kefilim, orada olacağım. İşçilerle birlikte, bir kişinin burnu kanamadan 1 Mayıs'ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim'i 1 Mayıs'a açın, 31 Mart'ın mesajını aldığınızı anlatın. Açın, özgüvenli olduğunuzu gösterin. Ben 31 Mart'ın birinci partisinin genel başkanı olarak, son genel seçimlerin birinci partisinin genel başkanına diyorum ki 'Elimizi uzatıyoruz, elimiz emekçinin elidir, elimiz barışır elidir, elimiz öz güvenin elidir. 1 Mayıs'ta Taksim'in kazanılması, bu ülkenin yeni iklimine hizmet edecektir.' Emekçilerin elini havada bırakmayınız, elimizi havada bırakmayınız" ifadelerine yer verdi.
"23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez"
Öğretmen atamaları ile ilgili konuşan Özel, "Maalesef Milli Eğitim Bakanı 2024'te, 2023 yılında emekli olan kadar öğretmen atayacaklarını söyledi. Sayın Erdoğan da 'Bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri de çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez. Mülakatı kaldıracağız sözü verdiler. Şimdi 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' diyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mülakatın derhal kaldırılması, gençlerin talebine uygun olarak 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor" diye konuştu.
Yerel seçimlerde Hatay'ı kendilerinin kazandığını ancak YSK'nın sonuçlara yapılan itirazları değerlendirmediğini söyleyen Özel, Hatay Belediyesi'ni yakından takip edeceklerini ve gelecek seçimlerde Hatay'ı yüzde 60 oranında oy alarak kazanacaklarını iddia etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez - Son Dakika

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