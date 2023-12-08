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CHP lideri Özel'den ''Muharrem İnce İzmir'den aday mı gösterilecek?'' sorusuna yanıt - Son Dakika
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CHP lideri Özel'den ''Muharrem İnce İzmir'den aday mı gösterilecek?'' sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP'nin İzmir'de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi aday göstereceğine ilişkin iddialar soruldu. Özel, ''CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz" ifadelerini kullandı.

08.12.2023 - 19:49,  Güncelleme: 20:32
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmesinde yerel seçimde iş birliği konusu ele alınmış ve hatta CHP'nin İnce'yi İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstereceği iddia edilmişti.

DW Türkçe'den Kıvanç El'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Muharrem İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası İzmir adayı olacağı" iddialarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de "Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur" dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum.

CHP lideri Özel'den 'Muharrem İnce İzmir'den aday mı gösterilecek?' sorusuna yanıt
Muharrem İnce

"İNCE'NİN ADAY OLMASINI BEKLEYEMEYİZ, BİZ SÖYLERSEK NEZAKETSİZLİK OLUR"

zmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz."

CHP lideri Özel\'den \'\'Muharrem İnce İzmir\'den aday mı gösterilecek?\'\' sorusuna yanıt
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Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den ''Muharrem İnce İzmir'den aday mı gösterilecek?'' sorusuna yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den ''Muharrem İnce İzmir'den aday mı gösterilecek?'' sorusuna yanıt - Son Dakika
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