CHP lideri Özel\'den Şevki Yılmaz\'a zehir zemberek sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine Erzincan'daki maden faciası ile başlayan Özel,Atatürk hakkındaki skandal sözleri infiale yol açan Şevki Yılmaz'a ağır sözlerle yüklendi.
Şevki Yılmaz'ın seviyesine inmekten utandığını ifade eden Özel, "Onunla normal mücadele edemezsiniz. Bir tane foseptik kamyonu bulacaksınız, onunla layık olduğu yere koyacaksınız" dedi.
Açıklamasının devamında sözlerini daha da sertleştiren Özel, "Bu Şevket Yılmaz sordu diye değil ama milletin önünde bir hatırlatma yapalım. Birileri çok sevdiği bir soydan geliyor olabilir. Biz 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin soyundan geliyoruz. Şevki Yılmaz, Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhlısıyla kaçanların soyundan geliyor, biz onları denize dökenlerin... Bu ülkede Şevki Yılmazlar bir avuçtur biz bütün Türkiyeyiz" ifadelerine yer verdi.
Özel'in açıklamalarından satırbaşları;
"İliç meselesi aslında normal şartlarda, herhangi bir demokraside turnusol kağıdı gibidir. Ve bu yaşandığında iktidarın öyle özeleştiri yapması, yapmıyorlar ama, özeleştiri yapması da onları kurtaramaz. Dilemiyorlar ama özür de onları kurtaramaz. Değil bir bakan, başka bir ülkede olsa başbakan, cumhurbaşkanı istifa etse ancak yeridir. Yıllarca hain dedikleri o çevre mühendisleri odaları, çevreciler, CHP'liler hep tehlikeye dikkat çekti. Siyanür sızıntısı oldu, madeni göstermelik durdurdular. 16 milyon 440 bin TL ceza kestiler. Bu ceza kesildi, aylar sonra Meclis'te vergi affı getirdiler bu şirket de yararlandı. Affedilen vergi 222 milyon lira. Erdoğan, onun haberi olmadan 2 milyon lira Türkiye'de el değiştiremez. Küçük bir izni sonra büyütüyorlar, 4-5 kat. Raporun altında bir imza var: Bakan Murat Kurum. Sorumluluğu hiç üstüne almıyor.
Bahçeli diyor ki 'Kurum görevini yapmıştır, sorumluluk imza atanlardadır.' Bakın ne diyor. 'Bakan adına...' İmzayı bakan adına genel müdür atıyor. Bahçeli, Kurum'un sorumlu olmadığını söylüyor. Oysa, belge tek sorumlunun Kurum olduğunu söylüyor. Ben bunu sizin vicdanınıza havale ediyorum. Madende devletin hakkı yüzde ikiye düştü. Altın fiyatı düşerse devletin payı da düşüyor.
Açıklamalarını dikkatle takip ettim. Ona karşı vereceğim cevap çok sert ve iki kelime. Canı sağ olsun.
Erdoğan, muhalefete ayna tutuyor, CHP seçmenine sesleniyormuş... 'Gelin AKP'de birleşin' diyor. Biz, geçen seneye kadar terörist değil miydik? Hain değil miydik? Erkeklerimiz çürük, kadınlarımız sürtük değil miydi? Bu ne yüzsüzlük be kardeşim. Sen değil miydin 'Bakın Hatay mahzun kalmadı mı?' diyen. Karşında enayi var mı?
-(Protestolar) Biz oradaki mesajı aldık. Sayın Savaş dedi ki 'Ben reklam filiminde oynamayayım.' Anlayışla karşıladık. Lansman toplantısında da olmadı. Ertesi gün genel merkezde toplandık. Önümüze bütük anketleri, ilçe adayları, ilçe başkanlarımız 40 kişi oturduk. Bütün anketler, ihtimaller değerlendirildi. Örgütümüzün talepleri doğrultusunda dün gece saat 03:00'e gelirken CHP olarak bütün özeleştiriyi yaparak, Hatay'da yola Lütfü Savaş ile yola devam etmeye karar verdik. Hatay AKP'nin eline geçerse ne olacağı belli.
Bugün seçim takviminde önemli bir gün. Aday listeleri veriliyor. Konuşamayan bir parti var. Korkunun egemen olduğu, bir kelime eleştirinin yapılamadığı bir yeri kimse örnek almasın, kutsamasın. Saat 17.00'ye kadar tartıştık, konuştuk. Hakkı yenmiş olanlar olabilir. Helallik istedik. 17.01'den itibaren tartışmanın değil hep birlikte çalışmanın, Erdoğan'ı yenmenin vaktidir."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'den Şevki Yılmaz'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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