CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu\'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı

Politika

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da seçim ofisi açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı dizilerdeki karakterlere atıfta bulunarak ilginç cümleler sarf etti.

"ONA BAKINCA TÜRK POLİSİNİ GÖRÜYORUM"

"CHP'nin yönettiği kentlere yatırım geliyor, kentler güzelleşiyor" diyen CHP lideri Özel, "Etimesgut'a bunu yapmaya geliyoruz. Etimesgut'u, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, elinin değdiği yeri değiştiren, halkın sevdiği birisine teklif ettik. O da kabul etti. Ona bakınca ben bir Ankara sevdalısı, suçlulara göz açtırmayan, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

"DİZİ İZLEMEYİ BIRAKMALISIN SAYIN ÖZEL"

CHP lideri Özel'in bu çıkışıyla ilgili "Role fazla kaptırmışlar kendilerini", "Lise siyaseti diyeceğim ama ondan bile aşağı", " Necati Şaşmaz'ı aday yapsalar gireceği tribi düşünemiyorum", "Dizi izlemeyi bırakmalısın sayın Özel", "Oyunculuğunu çok beğenmiş demek ki", "Ah be reis sen çok yanlış anlamışsın olayı" şeklinde yorumlar yapıldı.