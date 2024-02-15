CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı

Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.

15.02.2024 11:34  Güncelleme: 12:02
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da seçim ofisi açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı dizilerdeki karakterlere atıfta bulunarak ilginç cümleler sarf etti.

"ONA BAKINCA TÜRK POLİSİNİ GÖRÜYORUM"

"CHP'nin yönettiği kentlere yatırım geliyor, kentler güzelleşiyor" diyen CHP lideri Özel, "Etimesgut'a bunu yapmaya geliyoruz. Etimesgut'u, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, elinin değdiği yeri değiştiren, halkın sevdiği birisine teklif ettik. O da kabul etti. Ona bakınca ben bir Ankara sevdalısı, suçlulara göz açtırmayan, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

"DİZİ İZLEMEYİ BIRAKMALISIN SAYIN ÖZEL"

CHP lideri Özel'in bu çıkışıyla ilgili "Role fazla kaptırmışlar kendilerini", "Lise siyaseti diyeceğim ama ondan bile aşağı", " Necati Şaşmaz'ı aday yapsalar gireceği tribi düşünemiyorum", "Dizi izlemeyi bırakmalısın sayın Özel", "Oyunculuğunu çok beğenmiş demek ki", "Ah be reis sen çok yanlış anlamışsın olayı" şeklinde yorumlar yapıldı.

CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu\'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Gerginyo : Ben de size bakınca bomboş muhalefet görüyorum ülkenin haline bakıyorum enkaz görüyorum Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal 40 2 Yanıtla
  • Talip Konyali: ESKİDEN HAYT DİZİ OLURDU ..BUNDAN SONRA DİZİLE HAYAT OLACAK HERHALDE ..BAKSANIZA ..CHP BİLİMİN YOLUNDAN ÇIKIP..HAYAL ALEMİN PEŞİNDEN GİDER OLMUŞ..ATAMIZ ÜLKEYİ KİMLERE EMANET ETMİŞ Bİ GÖRSEYDİ...NE DERDİ ACABA..???? 18 0 Yanıtla
  • astragan: çok gerekliydi. şaklaban şahanı da sincandan aday yapsaydı ya. onun ne eksiği vardı? 14 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı - Son Dakika
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