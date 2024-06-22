CHP Lideri Özgür Özel Malatya'da Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Lideri Özgür Özel Malatya'da Konuştu

CHP Lideri Özgür Özel Malatya\'da Konuştu

CHP Lideri Özgür Özel, Malatya CHP İl Binası önünde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde elde ettikleri oy oranını ve hükümetin depremzedelere yönelik tutumunu eleştirdi.

22.06.2024 20:18  Güncelleme: 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya CHP İl Binası önünde vatandaşlara seslenen CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tek başlarına yüzde 38 oy aldıklarını belirterek, bunun Cumhuriyet tarihinin en başarılı oy oranı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya ziyareti kapsamında son olarak il binası önünde düzenlenen mitingde partililerle bir araya geldi.

Malatya'nın da içerisinde bulunduğu 11 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası hükümetin 1 yılda sözünü verdiği evlerin Malatya'da sadece yüzde 7'isinin teslim edilebildiğini ifade eden Özel, "Buradan hükümete sesleniyorum. Malatya'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta da sıkıntı çok büyük. Bu depremzedeler mağdurdur ve devlet onlara hala belirsizlikle, hala onlar borçlandırılarak hala onlardan bir şeyler almaya çalışarak davranmaktadır. Devlet devletliğini gösterecek, bu acıları dindirecek. Devlet bu sıkıntıyı çözecektir, çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim" dedi.

Deprem bölgesindeki kiracılara verilen kira yardımının kesilmesini de eleştiren Özel, bu kararın bir an önce geri alınmasını ve evler teslim edilene kadar kira yardımlarının sürdürülmesini istedi.

Malatya'nın tarımda en büyük geçim kaynağı olan kayısıya da değinen CHP Genel Başkanı Özel, artan maliyetlere rağmen çiftçiden alınan kayısının fiyatının yetersiz olduğunu ifade ederek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alımına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Son yerel seçimlerde Malatya'da CHP'li belediyeleri muhafaza etmenin yanı sıra Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerini de kazandıklarını hatırlatan Özel, "Malatya'da 5 belediye aldık. Her biri birbirinden kıymetli ilçelerimiz. Bütün başkanlarımız her 2 kişiden birinin oyunu aldılar. Hepsi ceplerinde çok önemli bir anahtar taşıyorlar. Bu anahtar ne para kasasının, ne belediyelerinin giriş kapısının anahtarıdır. Emin olun dürüst çalıştıklarında, halkçı belediyecilik yaptıklarında, israf değil hizmet ettiklerinde hepimiz göreceğiz ki 5 değerli başkanımızın elindeki anahtarlar da Atatürk'ün partisinin yeniden iktidarının anahtarlarıdır" diye konuştu.

Hükümetin ekonomik programlarını da eleştiren Özel, CHP iktidarında halkın yanında olarak tüm sorunları çözeceklerinin sözünü verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Malatya, Deprem, Tarım, Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel Malatya'da Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:37 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
21:19 HDP’li Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
18:41 Daha 17 yaşındalar Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı Daha 17 yaşındalar! Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı
18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:43 Samsun’da bir genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu Samsun'da bir genç, düğününden bir hafta önce denizde kayboldu
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 21:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel Malatya'da Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement