Özgür Özel, Ferdi Zeyrek\'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ilkokul 2. sınıfa giden ikiz kızları Elif ve Zeynep'i okula götürdü.

ZEYREK'İN BÜYÜK KIZINI ÜNİVERSİTE SINAVINDA YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesini yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce ailenin büyük kızı Nehir Zeyrek'in üniversite sınavı ve üniversite kayıt sürecinde de yanında yer almıştı. Bu süreçte Elif ve Zeynep'in gönderdikleri bir videoya kayıtsız kalmayan Özel, ikizlerin "Özgür amca, sen ablamı okula götürüyorsun da bizi niye okula götürmüyorsun?" sözleri üzerine yıl sonu için söz vermişti.

CHP lideri Özel, verdiği sözü tutarak ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep'i okula bıraktı. Özel'in bu ziyareti, Zeyrek ailesine verdiği desteğin devamı olarak değerlendirildi.