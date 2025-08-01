CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

01.08.2025 12:41
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Özgür Özel, TUSAŞ'taki gelişmeleri değerlendirerek desteklerini iletti ve milli savunma vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'ın 1973'ten bugüne gelene kadar üzerinde çok emek olan ve herkesin gurur duyduğu bir tesis olduğunu belirterek, "Hedeflenen 2032 yılını ve KAAN'ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili buradaki azmi gördük. Desteklerimizi ilettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar bugün TUSAŞ'ımızı ziyaret ettik. KAAN'ın hepimizi gururlandıran ilk uçuşundan sonra buraya bir ziyaret planlamıştık ancak sonra terör saldırısı gerçekleşti ve bir geçmiş olsun ziyaretine, başsağlığı ziyaretine dönüşmüştü ziyaretimiz. Ardından ülkenin yoğun gündemi, siyasetin yoğun gündemi içerisinde bugün heyetimizle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettik" diye konuştu.

"Desteklerimizi ilettik"

Özel, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan kurumla ilgili güncel bilgilerin olduğu bir sunum dinlediklerini belirterek, "1973 yılında Türkiye'nin dış politikada aldığı kararlarla ambargolar altındayken yerli ve milli bir savunma sanayimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, o günden bugüne yaşanan teknolojik gelişmelerle insansız hava araçlarımız kimseye bağlı olmadan üretilebilsin, geliştirilebilsin, rekabet edebilsin hem de tamamen bize ait olanları üretebilsin diye kurulmuş TUSAŞ'ı, bugün yerli ve milli, tamamen Türkiye'de üretilen bir milli muharip uçak olan KAAN'a kavuşabilsin diye atılan ilk adımlardan gelinen bu noktaya bütün kampüsü gezdik. O ilk hangarlardan bugün KAAN'ın üretildiği, HÜRKUŞ'un, HÜRJET'in üretildiği, ATAK helikopterimizin, GÖKBEY'in üretildiği, ANKA'nın, AKSUNGUR'un, ANKA-3'ün ve uzay sistemlerinin, uydularımızın üretildiği tesisleri gezdik ve inceledik. Özel olarak tabii KAAN'ın motorunun da burada üretildiği, hedeflenen 2032 yılını ve KAAN'ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili, o konuyla ilgili buradaki azmi gördük. Desteklerimizi ilettik" şeklinde konuştu.

"Hepimizin gurur duyduğu bir tesis"

TUSAŞ'ın üzerinde pek çok emek olduğuna dikkati çeken Özel, "Burası her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin gözbebeği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci 50'nci yılında 1973'ten bugüne gelene kadar üzerinde çok emek olan, çok sayıda siyasetçinin emeğinin olduğu, Türk mühendislerinin emeğinin olduğu, on binlerce emekçinin emeğinin olduğu, hepimizin de gurur duyduğu bir tesis. Buranın hem Eskişehir'deki fabrikayla hem de buradaki kampüsle tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli savunma politikalarından sorumlu ve özellikle TUSAŞ gibi bir kurumun önemini hem MYK toplantılarında sürekli gündemimize getiren hem de milli güvenlik politikalarıyla ilgili önümüzdeki dönem iktidarımızda neyi nasıl görüyoruz, nasıl geliştireceğiz, neler yapacağız, bu konuda çalışan değerli Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu ile birlikte kendi iktidar hazırlıklarımız içinde TUSAŞ'a nasıl bakıyoruz, uçaklarımıza, helikopterlerimize ve diğer insansız hava araçlarına nasıl bakıyoruz, bu konuda bizim vizyonumuz ne, ne durumdayız ve geleceğe Türkiye'ye bunları daha gelişmişini, daha iyisini, tamamen yerli ve milli olarak üretilenleri nasıl planlıyoruz, bu konudaki çalışmalarımız açısından da bugünkü ziyaretimiz son derece önemli oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Özel, ziyarete dair şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatlerinde geldik ve yaklaşık iki saatlik, iki saati biraz geçen ziyaretimizden sonra siyasetin yoğun gündemi içinde nefes aldığımız, çalışanlarımızla gurur duyduğumuz, tesisimizle gurur duyduğumuz, TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. KAAN ikinci uçuşunu yapmıştı, yakında üçüncü uçuşuna hazırlanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dünden bugüne emeği geçmiş olan herkesi, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Aramızda olanlara minnetlerimizi sunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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