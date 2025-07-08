İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çıkarıldığı hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Karalar'ın tutuklanmasına karar verdi.
Karalar hakkında tutuklama kararının verildiği dakikalarda bir televizyon kanalının konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeyi canlı yayında öğrendi. Özel'in ilk tepkisi "Eyvah" oldu.
Özel, Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Eyvah. Gerçekten çok üzücü bir haber. Bütün tutuklamalar çok haksız ama Zeydan Karalar'a yapılan... Yani 11 yıl öncesinden AK Parti'nin belediyenin başına sardığı bir adama AK Parti döneminden kalan bir para ödenmiş onunla ilgili 'yok efendim bizden işte para istendi falan...' Ya 11 yıldır bu adam 300 tane müfettişinizle, denetçinizle, Sayıştay'ı ayrı, diğerleri ayrı tertemiz yönetmiş. Bunun üzerine 2 kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş ya, al büyükşehiri de yönet demişler. Büyükşehiri yönetmiş al bir daha yönet demişler. Her seferinde oyunu artırmış. Şimdi gidiyorlar, tutukluyorlar. Gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil, tam bir rezalet. Ümidim, umudum vardı bununla ilgili. Gerçekten üzüldüm."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi - Son Dakika
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