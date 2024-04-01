YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Veli Ağbaba, partisinin İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP'li adayların kazandığı belediye başkanları ile bir basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, seçim sonuçlarının CHP'nin Malatya'da aldığı en yüksek oy olduğunu belirtti ve Malatya'da kaybetmediklerini, birbirlerini yeniden kazandıklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti'den seçilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i kutladı.

01.04.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Ağbaba, partisinin İl Başkanı Barış Yıldız ve kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li adayların kazandığı Arguvan, Hekimhan, Arapgir, Doğanşehir ve Yazıhan belediye başkanları ile düzenlediği basın toplantısında, bugün deprem yaşamış bir kentte yeniden heyecan olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçtiğini ve yeni umutların ülkenin her tarafında yeşerdiğini ifade eden Ağbaba, ülke genelindeki başarılarına karşılık Malatya'da seçimi sayısal olarak kaybettiklerini ancak gönülleri kazandıklarını dile getirdi.

Bu sonucun CHP'nin 1977'den sonra Malatya'da aldığı en yüksek oy olduğunu söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bazı beldelere, köylere bakıyoruz, hiç oy almadığımız köylerden, beldelerden, mahallelerden ciddi oy almışız. Gittiğimiz her yerde gençler, insanlar bizi kucaklayarak, koşarak karşıladılar. Bu elde ettiğimiz Malatya'daki sonuç bir matematikle hesaplanamaz, bir siyasetle de açıklanamaz. Malatya, kendi geleceğine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik, birbirimizi yeniden kazandık."

Ağbaba, AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er'i de kutladı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya, Basın Toplantısı, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 18:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement