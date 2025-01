CHP Manisa İl Başkanı Özalper\'den Ortak Akıl Vurgusu

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa'yı ortak akılla yönetmek istediklerini belirterek, ilerleyen günlerde tüm partilerin il başkanlarına davet göndereceklerini ve Manisa'nın geleceğine yönelik çalışmalarda herkesin görüş ve fikirlerine açık olduklarını vurguladı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri basın buluşmaları kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin 'Kırmızı Kart' kampanyası hakkındaki sorusunu yanıtlayan Özalper, yerel seçimler öncesi iktidara vatandaş tarafından sarı kart gösterildiğini ve bir uyarı yapıldığını vurguladı. İktidarın uyarıyı dikkate almadığını ve hatalara devam ettiğini ifade eden Özalper, genel başkanları Özgür Özel'in öncülüğünde 'Kırmızı Kart' kampanyası başlatıldığını söyledi. Özalper, "Geçim yoksa seçim var. Hayat pahalılığı artıyor. Sokakta, pazarda vatandaş, işçi, emekli, emekçi tepki gösteriyor. Bu kart sadece CHP'nin gösterdiği bir kırmızı kart değil halkın, emekçinin gösterdiği bir karttır. 'Geçim yoksa erken seçim' diyoruz pazarda, sokakta kısaca her yerde hükümete kırmızı kart gösteriyoruz. Biz seçimden seçime sokağa çıkan bir parti değiliz. İnsanlarımıza kendimizi anlatıyoruz. Yarın seçim olduğunda iktidar olmak istiyorsak halkımızın taleplerini, sorunlarını bilmek zorundayız. Yerel seçimde elde ettiğimiz başarıyı genel seçimde de sürdürmek istiyoruz" dedi.

6'lı masanın genel seçimler sonrasında bittiğini onun yerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye İttifakı" söyleminin yer aldığını kaydeden Özalper, Manisa'yı da ortak akılla "Manisa ittifakıyla" yönetmek istediklerini ifade etti. Manisa'yı ortak akılla yönetmek istediklerini belirterek, ilerleyen günlerde tüm partilerin il başkanlarına davet göndereceklerini ve Manisa'nın geleceğine yönelik çalışmalarda herkesin görüş ve fikirlerine açık olduklarını vurguladı.

Bir gazetecinin "Yarın seçim olsa tekrar aynı başarıyı gösterebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Özalper, son yerel seçimlerde halkın takdiriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 14 ilçe belediyesini kazandıklarını söyledi. Geçen kısa süre içerisinde verdikleri sözleri bir bir tuttuklarını ifade eden Özalpler, yarın bir seçim olsa tüm ilçeleri kazanabilecek duruma geldiklerinin altını çizdi. - MANİSA