CHP, Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor - Son Dakika
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CHP, Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor

02.08.2023 19:43

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Günaydın, ek motorlu taşıt vergisiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını ve umutlarının bu verginin iptal edilmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Akbelen ormanlarının incelenmesi için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda vergi zamlarını görüşmek için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP, bir kez daha harekete geçti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Akbelen ormanlarının incelenmesi için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını söyledi.

CHP, EK MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİ AYM'YE GÖTÜRDÜ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın, ek motorlu taşıt vergisine ilişkin teklifin maddesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini belirtti. CHP'li Günaydın, "Anayasa Mahkemesi ilk inceleme toplantısını yapmış, esastan inceleme kararı vermiş. Umuyoruz ki ilk taksit ödemelerinden evvel Anayasa Mahkemesi bu konuda iptal kararı verir, bu haksız toplam 30 milyar TL'yi aşan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinden kurtulurlar." ifadelerini kullandı.

TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Günaydın, Akbelen ormanlarının her yönüyle incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Biz bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisini önümüzdeki salı günü, yani 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Türkiye'nin dağ gibi biriken sorunları var. Bu sorunu açık olarak ortaya koyalım. Bu tatil herkesin olduğu gibi 15-20 gün olabilir. Meclisin açık olmadığı günlerde seçildiğin illerde vatandaşla birlikte olursun. Dilekçe verildi veya verilmek üzere." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Türkiye, Politika, Son Dakika

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