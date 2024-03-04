CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük\'teki fay hattına dikkat çekti ve Şeker Kanyonu yolunun yapımını eleştirdi

Politika

CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Karabük'teki fay hattına dikkat çekti, Şeker Kanyonu yolunun hala yapılmamasına ise tepki gösterdi.

Milletvekili Akay TBMM'de yaptığı konuşmasında Karabük fay hattının detaylı incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, 2023 yılının temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde yıkılan Şeker Kanyonu yolunun hala yapılmamasına tepki göstererek yolun yapımı için iktidara çağrıda bulundu.

Deprem riski olan yerlere AFAD'ın gerekli ödenekleri aktarması gerektiğini dile getiren Milletvekili Akay, " Türkiye'nin her bölgesinde deprem riski var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Türkiye diri fay hatlarının sismolojik yapısının araştırılmasıyla ilgili platform kuruldu. Burada AFAD, TÜBİTAK, MTA gibi kuruluşlar ve 22 tane üniversite var. Bu platforma ilgili ödeneklerin ayrılmasıyla ilgili de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşlerimizi ifade etmiştik. AFAD'ın buraya ödenek ayırması ve bu çalışmalar neticesinde de depremle ilgili önlemleri alması gerekiyor. AFAD'a bütçe içerisinden 671 milyar ayrıldı fakat bu yeterli değil. AFAD'ın bütçe dışında özel bir hesabı var ve bu hesaptan çok ciddi harcamalar yapılıyor. Üstelik bu hesap Sayıştay denetimine de tabi değil, Türkiye'nin bütün bölgelerindeki deprem riski olan yerlere AFAD'ın bu desteğini aktarması gerekir. Bu platformun da ödenek tutarının artırılması ve bölgelerdeki çalışmaların süratle yapılması gerekiyor." dedi.

Karabük'ün deprem riskine dikkat çeken Akay, "Naci Görür hocamızı Karabük'e davet ettik ve Karabük'te bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay neticesinde Karabük'te 35 kilometrelik farklı bir fay hattı olduğunu öğrendik. Bu fay hattı Karabük nüfusun yüzde 93'ünü ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu bölgede depremle ilgili önlemlerin alınması, bu fay hatlarının paleosismolojik yapısının mutlaka araştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şeker Kanyonu yolunun yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tepki gösteren Akay, "Karabük Yenice bölgesinde doğal güzellikleriyle meşhur, Karabük turizminin can damarlarından Şeker Kanyonu'nun yolu bir yıldır göçmüş durumda. Bu yolun hemen üstünde de orman köylüleri var, orman kooperatifleri var. Burada, daha yeni orman kooperatifine üye hemşehrilerimizden birisinin evi yandı ve itfaiye bu yol kapalı olduğu için çok zor şartlar altında bölgeye ulaştı fakat ev maalesef yandı. Burası il özel idaresine bırakılacak kadar önemsiz bir yer değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve AFAD'ın bu konuya önem vermesi gerekiyor, buralara bütçe ayırması gerekiyor. Depremle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bütün projeleri süratle hayata geçirmesi gerekiyor, yoksa büyük bir felaket bizi bekliyor." şeklinde konuştu. - KARABÜK