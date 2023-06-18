CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı

CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı

18.06.2023 10:01

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda kaybeden Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına olumsuz yanıt verirken, parti içinde de taşların yerinden oynamasına neden oldu. Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlarken, birbirinden ağır suçlamalarda bulundu. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun parti içinde atamayla getirdiği grup başkanvekilleri ve danışmanlarla yönettiğini, aldıkları politikalardan yönetici arkadaşlarının bile haberi olmadığını iddia etti.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybeden Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına olumsuz yanıt verirken, parti içinde de taşların yerinden oynamasına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NU DİKTATÖRLÜKLE SUÇLADI

Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlarken birbirinden ağır suçlamalarda bulundu.

"İLK DEFA CHP TARİHİNDE ATAMAYLA GELDİ"

Sevigen, "Bizim içimizde de bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı. İlk defa CHP tarihinde atamayla geldi.

"ALDIKLARINDAN KİMSENİN HABERİ YOK"

80 tane danışman almış atama yapmış. Bu Jeremy Rifkin ne kadar para verdi belli değil. MYK'nın ve Parti Meclisi'nin haberi yok. Tamamen danışmanlarla yönetiyordu. Aldıkları politikalardan yönetici arkadaşlarımızın kimsenin haberi yok. Böyle bir adam olunca haber vermeden yönetince diktatör denmez mi ayrılmıyor oradan" diye konuştu.

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı - Son Dakika


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