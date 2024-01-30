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CHP Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebini gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebini gündeme getirdi

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebi olduğunu belirterek, insan canına kast etmeyen, yaralamaya sebebiyet vermeyen ve madde bağımlısı olmayan şoförler için bir defaya mahsus ehliyet affı uygulanmasını istedi. Çan, ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi, marketlerdeki zam ve akaryakıt zamlarının şoför esnafını olumsuz etkilemesi konularında da açıklamalarda bulundu.

CHP Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebini gündeme getirdi
30.01.2024 - 11:24,
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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebi olduğunu belirterek, insan canına kast etmeyen, yaralamaya sebebiyet vermeyen ve madde bağımlısı olmayan şoförler için bir defaya mahsus ehliyet affı uygulanmasını istedi.

Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi yönündeki önerilerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yönelik yeni bir düzenlemeye Mecliste destek vereceklerini söyledi.

Marketlerdeki 700 farklı ürüne bu hafta zam geldiğini, iktidarın bu zamlar karşısında sessiz kaldığını ifade eden Çan, akaryakıt zamlarının da şoför esnafını olumsuz etkilediğini kaydetti.

CHP'li Çan, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ile taksi tarifelerine yapılan zamların şoför esnafının suçu gibi bir algı oluşturulduğunu ancak başta akaryakıt olmak üzere ulaşım sektöründeki birçok ürüne zam geldiğini ve şoförlerin ulaşım ücretlerine zam yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Şoförlerin ayrıca ehliyet affı talebi olduğunu aktaran Çan, ehliyetlerine el konulan esnaftan insan canına kast etmeyen, yaralamaya sebebiyet vermeyen ve madde bağımlısı olmayanlar için bir defaya mahsus af getirilmesini istedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebini gündeme getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Murat Çan, şoförlerin ehliyet affı talebini gündeme getirdi - Son Dakika
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