CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25 lira olması gerektiğini belirtti. Sarıbal, beyaz et ihracatına getirilen sınırlamaları eleştirerek, et üretiminde kullanılan ara ürünlerin KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, açıklanan yaş çay fiyatının bir taban fiyat olmadığını ve özel sektörün fiyatları düşürdüğünü ifade etti. Sarıbal, buğday ve arpa alım fiyatlarının da hemen açıklanması gerektiğini vurgulayarak, gıda ve ham madde meselesinin ithalata bırakılamayacağını dile getirdi.

15.05.2024 16:37
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25 lira olması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, beyaz et ihracatına sınırlama getirilmesini eleştirdi.

"Beyaz et, kırmızı et lüks bir ürün mü, niye yüzde 10 KDV var?" diye soran Sarıbal, "Bu eti üretmek için kullanılan birçok ara ürün var; onlarda niye KDV yüzde 20? Bir sosyal devlet olarak 10 bin TL aylığa muhtaç ettiğiniz bir insanın nasıl et almasını isteyebilirsiniz? Kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri üreten bütün üretim araçlarının KDV'lerini kaldırın. İhracatı kısarak sorunları çözemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatının bir taban fiyat olmadığının altını çizen Sarıbal, yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25 lira olması gerektiğini dile getirdi.

Fiyat açıklandıktan sonra özel sektörün yaş çay alım fiyatında 16 liraya kadar düştüğünü söyleyen Sarıbal, "Çayda açıklanan fiyat, tüccarın istediği doğrultuda bir fiyat." dedi.

Buğday ve arpa alım fiyatlarının hemen açıklanması gerektiğini belirten Sarıbal, halkın gıda ve ham madde meselesinin ithalata bırakılamayacağını söyledi.

Bugün buğdayın en ucuz maliyetinin 10 liranın üzerinde olduğuna işaret eden Sarıbal, "Ekmeklik buğday; 400 kilonun üzerinde verim alan yerlerde 13 lira artı 2 lira prim; 400 kilonun altında verim alan ve kurak tarımın olduğu yerlerde 13 lira artı 3 lira prim olmak üzere 16 lira fiyatla çiftçiden ürün alınmalı ve bu taban fiyat olarak açıklanmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı - Son Dakika
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