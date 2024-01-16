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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çırak ve staj sigortası olanların mağduriyetinin giderilmesini istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çırak ve staj sigortası olanların mağduriyetinin giderilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, staj ve çıraklıkta çalışmaları sigorta başlangıcı olarak sayılmayan bir grupla ilgili mağduriyetin giderilmesini talep etti. Sarıbal, emeklilikte yaşa takılan ve düzenlemeden yararlanamayan yaklaşık 300-350 bin kişinin haklarını aradıklarını belirtti. Ayrıca, askerlik ya da hamilelik borçlanması yapabilen ancak stajyer ve çırak olanların böyle bir hakkı bulunmadığını vurguladı.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çırak ve staj sigortası olanların mağduriyetinin giderilmesini istedi
16.01.2024 - 17:43,
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Çırak ve staj sigortası olanların mağduriyeti giderilmeli." dedi.

Sarıbal, staj ve çıraklıkta çalışmaları sigorta başlangıcı olarak sayılmayan bir grupla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin kanayan yaralarından birini gündeme getirdiklerini dile getiren Sarıbal, 1999 öncesi stajyer ve çırak olarak çalışan ancak çalışmaları sigorta başlangıcı sayılmadığı için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeden yararlanamayan yaklaşık 300-350 bin kişinin haklarını aradığını söyledi.

Bu kişilerin, gerekli düzenlemelerin seçimlerden önce yapılmasını istediğini ifade eden Sarıbal, askerlik ya da hamilelik borçlanması varken stajyer ve çırak olanların böyle bir hakkı bulunmadığını belirtti.

Sarıbal, "Çırak ve staj sigortası olanların mağduriyeti giderilmeli. İktidarı bu konuda göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çırak ve staj sigortası olanların mağduriyetinin giderilmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çırak ve staj sigortası olanların mağduriyetinin giderilmesini istedi - Son Dakika
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