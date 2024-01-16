CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çırak ve staj sigortası olanların mağduriyetinin giderilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Çırak ve staj sigortası olanların mağduriyeti giderilmeli." dedi.

Sarıbal, staj ve çıraklıkta çalışmaları sigorta başlangıcı olarak sayılmayan bir grupla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin kanayan yaralarından birini gündeme getirdiklerini dile getiren Sarıbal, 1999 öncesi stajyer ve çırak olarak çalışan ancak çalışmaları sigorta başlangıcı sayılmadığı için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeden yararlanamayan yaklaşık 300-350 bin kişinin haklarını aradığını söyledi.

Bu kişilerin, gerekli düzenlemelerin seçimlerden önce yapılmasını istediğini ifade eden Sarıbal, askerlik ya da hamilelik borçlanması varken stajyer ve çırak olanların böyle bir hakkı bulunmadığını belirtti.

Sarıbal, "Çırak ve staj sigortası olanların mağduriyeti giderilmeli. İktidarı bu konuda göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.