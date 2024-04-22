CHP Milletvekili Serkan Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. " 23 Nisan'ın taşıdığı değer ve anlamlara bir kez daha yürekten sahip çıktığımız gündür" diyen CHP'li Sarı, "Milli iradenin üzerinde bir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumudur" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türk Milleti'nin iradesinin hayat bulduğu TBMM'nin kuruluşunun ve Yüce Atatürk'ün en kıymetli varlıklarımız çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Çocuklarımız ulusumuzun geleceğidir
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı şöyle:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladığımız bu gün, 23 Nisan'ın taşıdığı değer ve anlamlara bir kez daha yürekten sahip çıktığımız gündür. 23 Nisan'ın taşıdığı bir diğer değer de çocuklarımızdır. Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Onlar için bugün yapacağımız her çalışma ulusumuzun geleceği için bir yatırımdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne çocuklarımız gibi, çocuklarımıza da Türkiye Cumhuriyeti gibi sahip çıkmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan eden Atatürk çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni en somut bir şekilde geleceğe taşımıştır. Bu mirasa ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak her Türk vatandaşının en önemli görevlerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnetle; TBMM'nin kurulmasında ve tarihimiz boyunca millet iradesi ile seçilerek görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyor, çocuklarımızın ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." - BALIKESİR
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Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a başkanlık makamını devretti. Tayır, çocuklara hediyeler vererek geleceğin yöneticileri olduğunu vurguladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, orman yangınları ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetler ve araç-ekipman kapasitesi görüşüldü. Vali Aktaş, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Nisan'da başkanlık seçimi yapılacak. Adaylar arasında Emin Sınmaz ve Fethi Aslan da yer alıyor. Yargıtay Başkanlığı seçimi ise devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyaret kapsamında gittiği Bağdat'ta Reşid ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.
Söke Belediyesi'nde Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan ile birlikte görev yapacak olan yeni dönemin görev dağılımı belirlenmeye başladı. Yağız Pullukçu, belediye meclis üyesi seçildikten sonra Söke Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyareti sırasında bir grup Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. Protesto gösterisinde polis tarafından abluka altına alınan göstericiler henüz gözaltına alınmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrağı açarak 'Katil Almanya Türkiye'den defol' şeklinde sloganlar atan gruba polis ekipleri müdahale etti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 55 mahallesi bulunan yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bülteninde yer alan verilere dikkat çekerek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine tepki gösterdi. Bulut'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 234'ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti, 2 çocuk madde bağımlılığından hayatını kaybetti, 40 bin 713 yeni dosya çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açıldı ve 10 bin 471 çocuk evlendirildi.
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