CHP Milletvekili Sibel Suiçmez: İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İsrail'in, Gazze'de soykırım suçu işlediğini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşayanların gıdaya, ilaca ve insani ihtiyaçlara ulaşımının engellendiğine işaret eden Suiçmez, savaş ve soykırım suçlarının uluslararası hukukun yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) da yaptırımlara bağlandığını dile getirdi.

Suiçmez, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen İsrailli yetkililer hakkında TCK'nin 76 ve 77. maddeleri ile diğer ilgili maddelere atfen yargılama yapılabilmesi için yine TCK'nin 13. maddesi uyarınca yargılama yapılması talebinde bulunmasını istiyorum. Bu konuda yazdığım dilekçeyi de Adalet Bakanlığına ilettim."

Türkiye'nin, hukuk devleti olma niteliğini kaybettiğini savunan Suiçmez, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Sibel Suiçmez, erişim engeli kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.