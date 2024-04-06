CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi

CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve destek sözü verdi.

06.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:46
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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, merkeze bağlı Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesinin yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Genel Meclis Üyesi Veli Uysal, çıkan bir yangın sonucu ev, ahır ve samanlığın yanı sıra 60'a yakın küçükbaş hayvanını kaybeden aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Köyde incelemelerde bulunan Tahtasız, olay hakkında bilgi aldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve AFAD Çorum İl Müdürü ile görüşerek Yılmaz ailesine destek isteyen Tahtasız, mağduriyetin bir an önce çözülmesini talep etti.

Milletvekili Tahtasız, "Vatandaşımızın yaralarını hep birlikte en kısa sürede saracağız. Büyük geçmiş olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi - Son Dakika

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