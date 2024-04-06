CHP Milletvekili Tahtasız, yangında evlerini kaybeden aileye destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, merkeze bağlı Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesinin yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.
Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Genel Meclis Üyesi Veli Uysal, çıkan bir yangın sonucu ev, ahır ve samanlığın yanı sıra 60'a yakın küçükbaş hayvanını kaybeden aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Köyde incelemelerde bulunan Tahtasız, olay hakkında bilgi aldı.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve AFAD Çorum İl Müdürü ile görüşerek Yılmaz ailesine destek isteyen Tahtasız, mağduriyetin bir an önce çözülmesini talep etti.
Milletvekili Tahtasız, "Vatandaşımızın yaralarını hep birlikte en kısa sürede saracağız. Büyük geçmiş olsun" dedi. - ÇORUM
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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