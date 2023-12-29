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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Can Atalay'ın özgürlüğü için çağrıda bulundu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Can Atalay'ın özgürlüğü için çağrıda bulundu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesinin kararları doğrultusunda özgürlüğüne kavuşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Çakırözer, Can Atalay'ın cezaevinde geçirdiği her dakikanın darbenin ağırlaşması olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Can Atalay\'ın özgürlüğü için çağrıda bulundu
29.12.2023 - 14:45,
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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesinin kararları doğrultusunda bir an önce özgürlüğüne kavuşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdiğini hatırlattı.

"Büyük bir anayasal krizle karşı karşıya olunduğunu" öne süren Çakırözer, "Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali olduğuna ve bir an önce salıverilmesine, yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Ancak yerel mahkeme ve Yargıtay, Can Atalay'ın çıkmasına karşı tutum içindeler." diye konuştu.

CHP'li Çakırözer, cezaevinde ziyaret ettiği Atalay'ın, bir an önce özgürlüğüne kavuşarak, Mecliste yeminini ettikten sonra millete hizmet etmek istediğini aktardı.

Atalay'ın, milletvekili seçilmesinin ardından 227 gündür cezaevinde tutulduğunu anımsatan Çakırözer, şunları kaydetti:

"Can Atalay, 'Ortada bir devlet krizi var ve bu krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle, kurumlarıyla herkesin sorumluluğudur. Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımdaki demokrasimizden yana olan, hukuk düzenine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur' diyerek, aslında hepimize düşen sorumluluğu hatırlattı. Can Atalay'ın içeride geçirdiği her dakika, bu darbenin daha da ağırlaşmasıdır. Anayasa Mahkemesinin kararları doğrultusunda bir an önce özgürlüğüne kavuşması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır."

Kaynak: AA
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