CHP Milletvekilleri Tıp Fakültesi Bitirme Süresinin Uzatılmasını İstiyor

Politika

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tıp fakültesini bitirme süresinin 9 yıl olduğunu belirterek, "6. sınıfta tıp fakültesinde sınav yok. Yalnızca staj vardır. 9 yıl kuralını hiç olmazsa bir yıl daha esnetmeyi teklif ediyoruz." dedi.

Pala, Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de tıp eğitiminin planlanmasından istihdamına kadar çok ciddi sorunları olduğunu belirten Pala, sorunların tıp fakültesindeki öğrencileri, öğretim elemanlarını, hasta ve hasta yakınlarını yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Tıptaki sorunları görüşmek için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunu toplantıya davet ettiklerini aktaran Pala, "Bugün sevinerek görüyoruz ki Sayın Başkan gelecek hafta salı günü için böyle bir toplantıyı ilan etmiş durumda. Orada da sorunları ve çözüm önerilerini toplumla paylaşacağız." diye konuştu.

Pala, tıp fakültesini bitirme süresinin 9 yıl olduğunu, bazı öğrencilerin ise değişik gerekçelerle 9 yılda 5. sınıfı bitirdiklerini ifade ederek, "9 yıl bittiği için bu öğrencileri okuldan atacaklar. 6. sınıfta tıp fakültesinde sınav yok. Yalnızca staj var. Hem 5. sınıftaki öğrenciler için hem de daha alt sınıftaki öğrenciler pandemi sürecinde sıkıntı yaşadılar. Ailelerinin ekonomik zorlukları olanlar da var. Okumalarına izin verecek şekilde yönlendirelim istiyoruz. 9 yıl kuralını hiç olmazsa bir yıl daha esnetmeyi teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, tıp fakültelerinde eğitim için verilen azami sürelerin öğrenciler üzerine etkilerini anlattı.

Yaman, 2 yıllık fakültelere 4 yılda bitirme hakkı, 4 yıllık fakültelere ise 7 yılda bitirme hakkı verildiğini belirterek, "Tıp fakültesi gibi 6 yıllık fakültelere 9 yılda bitirme hakkı verilmekte. Yani sadece yüzde 50 oranında ek süre tanınmaktadır. Hekim ihtiyacının çok fazla olduğu ülkemizde, özellikle 5'inci sınıfa gelen öğrencilerin süre nedeniyle uzaklaştırılmaları sosyal bir yara açmaktadır. 'Zaten af çıkıyor' yaklaşımı kolaycı bir zihniyettir. Bu gençlerimizi, çıkacak afları bekletmeye mahkum bırakmak yerine, kazanmalıyız. Hedefimiz, geleceğimiz olan bu gençleri kazanmak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ise "Tıp fakültesinde şu anda intörn olmak için bu ay sonunda göreve başlaması gereken birçok arkadaşımız atılma tehlikesi ile karşıya karşıya. Tıp fakültesi çok başarılı insanların tercih ettiği ve çok zor kazanılan bir bölüm. Herhangi bir nedenle okulunu 9 yıla kadar uzatmış bir öğrencinin atılması kabul edilebilecek bir şey değil. Bir pandemi süreci yaşadık, iki dönem neredeyse öğrenciler okula devam etmediler. Bu öğrencilere hassas davranılmasını istiyoruz. Hükümet bu sesi mutlaka duymalıdır." ifadesini kullandı.