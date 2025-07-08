CHP Milletvekillerinden TBMM'de Kürsü İşgali

TBMM Genel Kurulu'nda CHP grubu milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. CHP milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Isparta Belediye Başkanı'nın makam aracının 19 milyon TL değerinde olduğunu aktardı. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın tepki göstermesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Oturum tekrar başladığında sıraların boş olması üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ oturumu kapattı.

Oturumu kapatmadan önce CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Milletvekilleri, 'Hak, hukuk, adalet', 'Abdurrahman Başkan onurumuzdur', 'Zeydan Başkan onurumuzdur' şeklinde slogan attılar. Diğer muhalefet milletvekilleri de CHP milletvekillerine destek verdiler. - ANKARA