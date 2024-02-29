CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya\'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Mudanya'nın köklü spor kulüpleri Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Eski milli basketbolcu olarak sporun önemine vurgu yapan Deniz Dalgıç, "Ben bir sporcu olarak takım ruhuyla elde edilecek başarıların gençlerin hayatındaki önemini çok iyi biliyorum. Tofaş ve Efes Pilsen'de yetişip oynamış bir basketbolcu olarak yerel spor kulüplerinin bir ilçenin kültürü ve toplumsal dokusu için ne kadar önemli olduğunu da gördüm." dedi. Mudanya'daki gençlerin spor yapmasını önemsediklerini vurgulayan Dalgıç, "Gençleri kötü alışkanlıklardan da korumak için spordan uzak duramayız. Yerel spor kulüplerini geliştirmeliyiz. Mudanya'da sporun ve gençlerin gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.
Mudanya'nın yerel spor kulüplerinin gelişimi için vizyonunu da açıklayan Dalgıç, "Spor kulüplerinin sağlam, kurumsal ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için gereken her adımı atacağız" dedi. Dalgıç görüştüğü üç takımın taraftar gruplarına "örgütlenin" tavsiyesinde bulundu:
"Bu noktada en büyük rol, kulüplere gönül vermiş taraftarlara düşüyor. Gönül verdiğiniz takımınıza üye olarak kulüplerin kurumsal yapılarını güçlendirebilirsiniz. Küçük aidatların birikmesiyle elde edeceğiniz gelirinizle kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabilirsiniz. Biz de belediye olarak her türlü desteği verip, çeşitli yollarla gelirinize katkı koyarız. Ama bir şartım var, dışarıdan transfer yapmayacaksınız. Takımlarınızda sadece Mudanyalı gençleri oynatacaksınız." - BURSA
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