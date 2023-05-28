CHP müşahidi sandıkta darp edildi: Kaburgaları kırık halde, müşahede altında - Son Dakika
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CHP müşahidi sandıkta darp edildi: Kaburgaları kırık halde, müşahede altında

CHP müşahidi sandıkta darp edildi: Kaburgaları kırık halde, müşahede altında

28.05.2023 18:10

İstanbul Esenler'deki bir okulda görevli müşahidin AKP ve MHP'li üyeler tarafından darp edildiği bildirildi. CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, müşahidin sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için darp edildiğini ifade etti. Şahin, müşahidin saldırıdan dolayı kaburgalarının kırık olduğunu ileri sürdü.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Tüm Türkiye heyecanla seçim sonucunu beklerken sandık başında bazı tatsızlıklar yaşandı. CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, ilçedeki bir okulda görevli müşahidin AKP ve MHP'li üyeler tarafından darp edildiğini açıkladı.

"KABURGALARI KIRIK HALDE"

Şahin sosyal medya hesabından usulsüzlüklere itiraz ettiği için CHP'li müşahit Mehmet Eldem'in darp edildiğini ifade etti. Şahin'in paylaşımı şöyle: "Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu Okulu'nda 1091 nolu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP'li üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır."

CHP müşahidi sandıkta darp edildi

"GEÇMİŞ OLSUN"

CHP'li Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından aynı olay ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun" dedi.

CHP müşahidi sandıkta darp edildi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika CHP müşahidi sandıkta darp edildi: Kaburgaları kırık halde, müşahede altında - Son Dakika


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