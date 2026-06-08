CHP MYK Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Özgür Özel başkanlığında TBMM'de başladı. Toplantı çıkışı Özel'in açıklama yapması bekleniyor.

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında TBMM'de toplandı. Toplantı öncesi basın mensuplarının yarın yapılacak olan grup toplantısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gerekli açıklamalar toplantısı sonrası yapılacak. Yönetmelik gereği ne olacaksa onlar yapılacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma heyetinde yer alan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşup konuşmayacağı hakkındaki soruya, "Sorun yok. Tabii ki konuşacak" cevabını verdi.

Özgür Özel'in başkanlığında toplanan MYK sonrası açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA