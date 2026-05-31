CHP MYK Toplandı: Özgür Özel'e Savunma

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı (2)

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de toplanan MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Emre, toplantıda gündemi değerlendirdiklerini belirterek, "Cumhuriyeti Halk Partisi'nin içinde bulunduğu, içine düşürüldüğü bu kumpas sürecini değerlendirdik. Buradan nasıl çıkarız? Hangi yol, hangi metotlarla halkımızla birlikte kumpasları savuştururuz; bunu konuştuk. Tabii esasında gerek söz konusu butlan kararı çıkmadan evvel gerekse çıktıktan sonra hemen hemen herkesin ortaklaştığı bir süreç var. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bu geldi? Neden Sayın Özgür Özel'e yönelik böyle bir olay gerçekleşti diye? Çünkü biz biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar bir genel başkan seçim dönemi dışında 110'dan fazla miting yapsın, milyonlarca yurttaşla buluşsun, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin geleneksel oyunun çok daha üzerinde bir oy oranıyla 1,5 yıldır yaşadığı kumpaslara karşı oyunu arttırarak rakibin hep önünde çıksın. Türkiye'nin bağımsızlığı için ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda, ülkemizin bağımsızlığı ve emperyal hesapların dışında bir dış politik tutum sergilediği için elbette ki böylesine önemli bir coğrafyada, böylesine önemli bir yerde siyaset yapan biri olarak hedef haline gelecekti" dedi.

'SAYIN ÖZEL'İ FETÖ İLE İLİŞKİLENDİRMEYE ÇALIŞAN BİR ALGI GÖRÜYORUZ'

Emre, Özgür Özel'e yönelik iddialara tepki göstererek, "Sayın genel başkanımıza yönelik, önceki genel başkanımızın yapmış olduğu bir 'FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim' cümlesinden sonra belli ki önceden çalışılmış, çok organize bir şekilde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda saldırılar yapıldığını görüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i FETÖ'yle ilişkilendirmeye çalışan, sanki irtibatı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir algı görüyoruz. Hakikaten üzücü bir durum. Efendim işte bundan on yıl önce bir FETÖ itirafçısının bir beyanı varmış da o beyanı üzerine işte sanki oradaki ifadeler de doğruymuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL HİÇBİR ZAMAN SALİHLİ'DE ECZACILIK YAPMAMIŞTIR'

Emre, "Bir FETÖ itirafçısı demiş ki; Salihli'de eczacılık yaparken keşfedilmiş de parlatılmaya karar verilmiş. Bir defa Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Özgür Özel o tarihte Türkiye Eczacılar Birliği yönetimindedir, Ankara'dadır. Yine Sayın Özgür Özel'in, genel başkanımızın Sümerbank davasıyla parlatıldığını ifade etmiştir. Bakın, ifadeyle ilgili çarpıklıklara bakın. Halbuki Sümerbank davası orada beyan edildiği gibi 2010 yılında değil, 2005 yılında açılmıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı İpek hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir. Bunu da sosyal medyada yazıp, duruyorlar" dedi.

'KURULTAY KARARI ALINMASININ ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMADI'

Yaşanan süreçten çıkış yolunun olağanüstü kurultay olduğunu belirten Emre, "Buradan çıkış nasıl olacaktır? Bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Efendim eğer şu deniyorsa tedbir kararı vardır; olmazdır, şudur, budur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temyizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur. Kurultay kararı alınmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bütün bunlar bahanedir. ve partimizin önünde bir varlık yokluk meselesi vardır" açıklamasında bulundu.

'YARIN İMZAYI TOPLUYORUZ'

Kurultay için imza sürecini başlatacaklarını duyuran Emre, "Biz pazartesi, yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada da sorun yok. ve şunu da ifade ettik. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Üye isterse onu da toplarız. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse. Yarıdan bir fazlası toplandıktan sonra bu CHP Genel Merkezi'ne tebliğ edilir. Kural böyledir. En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir" dedi.