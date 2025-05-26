CHP kurultayının iptali davası 30 Haziran\'a ertelendi

Ahmet Çak:

Bu chp,yi kim kurduysa 1920 de kardeş Devlet Pakista Devleti tarafından Türkiye Cumhuriyetine yollanan yardım paralarıyla işbankasını kurup üstüne çöken iradanin yaptığı gibi bugün bunlarda çalıyor çalmadık ula oğlun senin dn yakının dostun Devletin savcısına belge sunuyor yenilir yutulur cinsten bile değil adam,lar eş akrama vs çocukkarıyla çalıyor çalmadık diyor nasıl olacak bu iş atam nasıl duamı olur küfürmü olur rahmete sen deyi ver