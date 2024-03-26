CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda - Son Dakika
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CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda

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CHP lideri Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde ezan arası verildiği anlarda mikrofon açık unutuldu. Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyalogları dikkat çekti. Mikrofonda sesi yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, ''Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular.'' dedi.

26.03.2024 19:04  Güncelleme: 19:08
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde mikrofon açık kaldı. Ezan arası verilen mitingde CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in "Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular." sözleri mikrofondan duyuldu.

CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şehit Hamdibey Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programına katılarak konuşma yaptı. Konuşma sırasında ezan vakti yaklaşınca mitinge ara verildi. Müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde büyük gaf: 'Ezan ne zaman okunuyor? Ben zayıfım bu konuda'

MİKROFONU AÇIK UNUTTULAR: BENİM ZAYIF OLDUĞUM KONULAR

Parti otobüsü üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında geçen konuşma açık mikrofona yansıdı. Aytekin, "Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular." dedi. Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

CHP\'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda - Son Dakika

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