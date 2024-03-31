CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, oyunu kullandı

Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu Karşıyaka'da eşi Öznur Tugay ile birlikte kullandı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı. Tugay, saat 12.30'da eşi Öznur Tugay'la Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda kurulan 2110 No'lu sandığa giderek oyunu attı. Oy kullanma işleminden sonra konuşan Cemil Tugay, "Beklediğimiz gün geldi. Yaklaşık 2 ay süren kampanya döneminden sonra nihayet bugün karar verme günü. Bugün artık bizlerin değil tüm yurttaşlarımızın konuşma günü. Demokrasi ortamını yaşamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Kendi adıma CHP'nin değişim sürecinden sonra girdiği ilk yerel seçimde başarılı çıkacağımıza inanarak, akşam saatlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun, halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan, burada sandık başında görev yapan, bu yarışa katılan herkesi kutluyorum, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun şehrimiz için, Türkiye'miz için ve güzel günlerim başlangıcı olsun diyorum" dedi. - İZMİR