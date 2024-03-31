CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, oyunu kullandı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu Karşıyaka'da eşi Öznur Tugay ile birlikte kullandı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı. Tugay, saat 12.30'da eşi Öznur Tugay'la Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda kurulan 2110 No'lu sandığa giderek oyunu attı. Oy kullanma işleminden sonra konuşan Cemil Tugay, "Beklediğimiz gün geldi. Yaklaşık 2 ay süren kampanya döneminden sonra nihayet bugün karar verme günü. Bugün artık bizlerin değil tüm yurttaşlarımızın konuşma günü. Demokrasi ortamını yaşamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Kendi adıma CHP'nin değişim sürecinden sonra girdiği ilk yerel seçimde başarılı çıkacağımıza inanarak, akşam saatlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun, halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan, burada sandık başında görev yapan, bu yarışa katılan herkesi kutluyorum, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun şehrimiz için, Türkiye'miz için ve güzel günlerim başlangıcı olsun diyorum" dedi. - İZMİR
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Erzurum'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma süreci devam ediyor.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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