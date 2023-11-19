 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı - Son Dakika

29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı

CHP mitinglerinde 29 yıl boyunca genel başkanları anons eden Barış Bozkurt, partiden açıkladı. Bozkurt veda haberini, "Hoşça kal baba ocağı, Hoşça kal büyük ailem" sözleriyle duyurdu.

19.11.2023 19:18  - Güncelleme: 19:35

CHP'de 29 yıl boyunca genel başkanların sesini anons eden Barış Bozkurt partiden ayrıldığını açıkladı.

CHP'nin Sesi Barış Bozkurt, 29 Yıl Sonra Partisine Veda Etti

16 YAŞINDAYKEN GİRDİĞİ CHP'DEN AYRILDI

Henüz 16 yaşındaki ses teknisyeni olarak CHP Genel Merkezi'nde göreve başlayan Barış Bozkurt partisine veda etti. Yıllarca CHP mitinglerinde CHP Genel Başkanlarını anons etmesiyle tanınan Barış Bozkurt sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

CHP'nin Sesi Barış Bozkurt, 29 Yıl Sonra Partisine Veda Etti

"HOŞÇA KAL BABA OCAĞI"

Bozkurt veda mesajında şu ifadelere yer verildi: "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. Baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşça kal BABA ocağı, Hoşça kal büyük ailem."

CHP'nin Sesi Barış Bozkurt, 29 Yıl Sonra Partisine Veda Etti

BARIŞ BOZKURT KİMDİR?

18 Nisan 1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu olan Bozkurt, 16 yaşındayken CHP Genel Merkezi'nde ses teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Bir süre kameramanlık yaptı. Hayatını değiştiren dönüm noktası ise İstanbul Millet Vekili Mehmet Sevigen'in parti yönetiminden ayrılması oldu. Sevigen'den 'mikrofonu' teslim alan Bozkurt, Deniz Baykal'ı anons etmeye başladı. Lider değişimin ardından sesini bu defa Kılıçdaroğlu için kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Bozkurt, Bozkurt, Baba, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı - Son Dakika


Son Dakika
19:18 29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı
18:54 İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı
18:33 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti
17:50 Hrant Dink'in katili Ogun Samast hakkında yeni gelişme: 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor
17:40 Uzman isim "Kürt böreği mi, küt böreği mi?" tartışmalarına son noktayı koydu
17:17 "Gazze'de katliamı durdurun" uyarısı yapan ülke İsrail gemisini rehin aldı
17:11 Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
16:46 Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı
16:19 Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
16:16 Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 20:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: 29 yıl boyunca CHP'nin sesi olan isim partiye veda etti: Hoşça kal baba ocağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement