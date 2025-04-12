CHP'de MYK belli oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'de MYK belli oldu

CHP\'de MYK belli oldu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı sonrası belirlenen Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, Parti Meclisi'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül, Özel'in yanına oturdu. PM toplantısında MYK üyeleri belirlendi. Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK'ye giren yeni isimler oldu.

12.04.2025 14:46
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yeni PM'nin ilk toplantısı partinin genel merkezinde başladı.

CHP lideri Özel'in yanına Parti Meclisinin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olan Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen mitingden evine dönerken gözaltına alınmış, 2 gün önce tahliye edilmişti. Berna Özgül ise trafikte öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi olarak biliniyor.

MYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Listede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı ilk kez yer aldı.

Yeni dönemde Volkan Demir'in yerine Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine Namık Tan MYK'da yer alacak. Yağcı, ticaret bakanlığından; Tan ise dışişleri bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcılığı yapacak.

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CHP'de MYK belli oldu
CHP'de MYK belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, Necati Yağcı, Özgür Özel, Namık Tan, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de MYK belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • zeki69:
    Birileri partimi dedi ?? 8 4 Yanıtla
  • y k:
    Gökan zeybek'in olduğu pm'den chp'ye de, millete de, vatana da hayır gelmez. Bu chp'nin iktidar olma olasılığı papanın müslüman olma ihtimalinden daha az. 7 2 Yanıtla
  • Murat Zor:
    yarım elma gönül alma 4 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    çete hazır nerede kalmıştık 5 0 Yanıtla
  • f5zyzhh4dw:
    Hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Bir önerimi belirtmem lazım.Gölge bakanlık yapanlar kendi alanlarında daha görev yapmış veya benzeri alanlarda tecrübesi olan parti üyelerimizin, özellikle eski milletvekillerinin görüşlerini alma konusunda hassasiyet bekliyoruz. Kemal Sağ, 22. D. Adana Mv 0 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Bahçelinin öcalan çıkışında sonra bu tutuklamarın olacağ beliydi dem partisine yanaşıp chp taromar etmek tir hedefleri vardı abd izinsiz kimse ibb başkanı içeri atamaz 1 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    akılları sıra birde gölge kabine kurmuşlar...gölge genelbaşkanın gölgelerden sorumlu gölgelik bakanları..Allah akil fikir versin bu don kişotlara::))) 2 0 Yanıtla
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