CHP Olağan Kongre Süreci Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Olağan Kongre Süreci Başlıyor

CHP Olağan Kongre Süreci Başlıyor
23.06.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Eylül'ün ilk haftasında olağan kongre sürecine gireceğini açıkladı ve detayları bekliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Eylülün ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 11.10'da toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti.

MYK ve PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantılarda ülke ve parti gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

36. NATO Zirvesi'ni, "Son zamanların en önemli NATO Zirvesi" olarak nitelendiren Sarı, Zirve'nin, Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın güvenlik mimarisindeki pozisyonu açısından önemine işaret etti.

Sarı, CHP'li belediye başkanlarının istifa etmesi ve başka partilere katılmasını etik ve siyaseten doğru bulmadıklarına dikkati çekerek, aday belirleme noktasında da öz eleştiri yapmaları gerektiğine işaret etti.

Olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden gelen imzaların değerlendirmesinin hala devam ettiğini belirten Sarı, "Eylülün ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız." diye konuştu.

"İl binalarında karşılaştığımız olayları kabul etmiyoruz"

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının devamında, parti içi meselelerle ilgili MYK'de aldıkları kararları paylaştı.

Kayseri il örgütünün, il disiplin kurulunun ve il başkanının feshedilerek disipline sevk edildiğini, mevcut il başkanının yerine Okan Marzıoğlu'nun görevlendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Antalya il yönetimimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. CHP'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor. Dolayısıyla birlik beraberlik içinde alınan kararlar ve kurumsal kimliğimize uygun hareket edilmesini tüm arkadaşlarımıza salık veriyoruz. CHP'nin kimliğine yakışmayan eylem ve davranışları yakından takip ediyoruz. Sayın Özgür Özel'in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan, onu rencide edici şekildeki görüntüleri de kabul etmediğimizi, bu işlemleri yapanların uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırılmış bulunuyoruz."

Sorular

CHP Sözcüsü Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretine dair soruya karşılık Sarı, "Sayın Genel Başkanımız, Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor ama bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var." yanıtını verdi.

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı yapma konusundaki tutumunun sorulması üzerine, Grup Toplantısının, bugünkü MYK ve PM toplantılarıyla aynı güne denk geldiği için yapılmadığını söyledi.

Bu konuyu her hafta değerlendirdiklerini dile getiren Sarı, "Kümülatif bir karar vermiş değiliz, 'Artık grup toplantılarını yapmayacağız' ya da 'Artık grup toplantılarını yapacağız' diye. Her hafta sonu grubun ilgili teamülleri çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılarak ilerlenecek." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir arkadaşımızın istifa etmesini istemiyoruz"

Sarı'ya, CHP PM üyeliğinden istifa eden 27 kişinin bugünkü toplantıya davet edilip edilmedikleri de soruldu.

İstifa edenlerin irade beyanlarını esas aldıklarını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır, katılmak istemediklerini ve istifa ettiklerini düşündüğümüz için onları Parti Meclisi'ne davet etmedik. Ama arkadaşlarımız istiyorlarsa böyle bir niyetleri varsa biz memnuniyet duyarız. Önümüzdeki hafta önümüzdeki Parti Meclisi'ne arkadaşlarımızı davet ederiz. Biz hiçbir arkadaşımızın gitmesini, istifa etmesini istemiyoruz. Bence arkadaşlarımız da bazıları en azından pişman olabilir bu süreçten, her zaman kapılarımız açıktır."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Müslim Sarı, Özgür Özel, Politika, Antalya, Kayseri, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Olağan Kongre Süreci Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
İşyerinin tuvaletinde ölü bulundu İşyerinin tuvaletinde ölü bulundu
’İntihar etti’ denilen Türkan’ın ölümündeki gizem 3 yıl sonra çözüldü 'İntihar etti' denilen Türkan'ın ölümündeki gizem 3 yıl sonra çözüldü
Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz
Yılanların dansı kameralara yansıdı Yılanların dansı kameralara yansıdı
Önce penaltı kaçırdı, sonra golünü attı Lionel Messi rekorun tek sahibi Önce penaltı kaçırdı, sonra golünü attı! Lionel Messi rekorun tek sahibi
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Sivasspor’a yine talip çıkmadı Sivasspor'a yine talip çıkmadı
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu Sistem sil baştan değişiyor 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Sistem sil baştan değişiyor

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
17:01
Merak edilen soru yanıt buldu Torreira’dan Icardi sözleri
Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 18:02:06. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Olağan Kongre Süreci Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.