CHP Olağanüstü Kurultay Kararını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

CHP Olağanüstü Kurultay Kararını Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin geleceği için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını ve bu sürecin 6 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partilerine kayyum atanmasını engellemek için bu adımı attıklarını belirtti.

21.03.2025 18:42
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48. maddesinin altıncı fıkrasına dayanarak 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü terör ve yolsuz soruşturmasıyla gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, partiye kayyum atanmasının önüne geçmek için olağanüstü kurultaya gittiklerini duyurdu. 6 Nisan'da gerçekleşecek Olağanüstü Kurultay'da Özgür Özel de, tekrar genel başkan adayı olacak.

CHP'ye kayyum atayarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördüklerini ve bu yüzden bugün başvuruyu yaptıklarını belirten Özel, "Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48'inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimiz tüm Türkiye'ye ilan ederiz" dedi.

23 Mart Pazar günü yapılacak önseçime gidileceğini belirten Özel, "Biz zaten bir olağanüstü kongreyle bu iradeyi tazeleme ve bu partiyi yıpratmaya çalışan, her akşam yandaş kanallarda vatandaşın açlığına çare aramayan, yoksulluğa çare aramayan, işsizliğe çare aramayan, gençlerin isyanını duymayıp, dönüp dolaşıp CHP kurultayı tartışanlara, bir demokrasi tokadını vuralım, yenileyelim kurultayı diye düşünüyorduk. Ama araya olmadık şeyler girdi. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak, bizim önseçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. ve bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şekilde, 23'ündeki demokrasi devrimini garanti altına almak, korkulu rüya görmemek, Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan, o yüzden de bir yerde kurduğumuz sandıkları mahallelere kadar dağıtmak zorunda kaldık yüksek motivasyondan dolayı" ifadelerini kullandı.

Çankaya Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduklarını bildiren Özel, 31 Mart'ta delege listesinin asılacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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