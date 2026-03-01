CHP: Operasyon Millet İradesine Saygısızlık - Son Dakika
CHP: Operasyon Millet İradesine Saygısızlık
01.03.2026 18:09
CHP'li Zeynel Emre, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın gözaltını millet iradesine yapılan bir operasyon olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasında gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bu operasyonu bizatihi millet iradesine yapılmış bir operasyon olarak okuyoruz. Bu operasyonu Bolu halkına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. Bu operasyon Bolu halkının seçme iradesine yapılmıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Emre, Türkiye'nin birinci partisi olarak sahaya inerek, sokak sokak gezeceklerini belirterek, "Vatandaşımıza 'Senin sorununu biliyoruz ve senin sorunu biz çözeceğiz, şöyle çözeceğiz' diye anlatacağız. Bütün milletvekilleriyle birlikte bütün örgütümüzle birlikte sahaya ineceğiz. Bizim Türkiye'deki bu siyasetteki kutuplaşma ortamı, çatışma iklimine karşı siyasi angajmanlara takılmadan toplumun en geniş kesimleriyle bir arada büyük bir siyasal kampanyanın altına imza atacağız. O nedenle ben tüm vatandaşlarımızı yarın yani 2 Mart günü yapacağımız 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' etkinliğini takip etmeye davet ediyorum. Biz yerel seçimde birinci olduktan sonra ve istisnasız tüm araştırmalarda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin birinci partisi olma vasfını sürdürdüğümüzden beri iktidarın açık hedefi haline geldik. ve iktidar bir önceki yerel seçim dönemi ve 2019- 2024'teki Türkiye'nin önemli kentlerini Cumhuriyet Halk Partisi yönetirken karalama, kara çalma, iftira atma şeklinde kampanya yaparken bunun işe yaramadığını görerek bu kez eline geçirdiği yargı kollarıyla birlikte sürekli partimize ilişkin operasyon yapmakta" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR CİDDİ İDDİA GÖREMİYORUZ'

Emre, son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alındığını ifade ederek, "Hukukçu arkadaşlarımız süreci takip ediyor. Tabii Tanju Özcan'ın suçu ne dersek Tanju Özcan 2004 yerel seçiminde AK Parti'nin yüzde 47 aldığı, 2009'da yüzde 43 aldığı Bolu'da yine 2014 yerel seçiminde AK Parti'nin yüzde 49 oy aldığı Bolu'da yüzde 52 ile 2019 yerel seçimini kazanması, 2024 seçimlerinde de kazanmış olduğu oyun çok daha üstünde bir oyla tekrardan orayı kazanması, halkta karşılık bulması, sosyal politikalarla şehirdeki öğrencilerin sorunlarına çare bulması. Dolayısıyla bu operasyonu bizatihi millet iradesine yapılmış bir operasyon olarak okuyoruz. Bu operasyonu Bolu halkına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. Bu operasyon Bolu halkının seçme iradesine yapılmıştır. Türkiye'de kimse şuna ikna değildir. Bakın Tayyip Bey, 'Şu Cumhuriyeti Halk Partili belediyeleri silkeleyin' dedikten sonra her geçen gün bir operasyonla uyanmaktayız. ve iddialara baktığınızda elle tutulur, hukuk nezdinde karşılığı olan hiçbir ciddi iddiayı göremiyoruz" diye konuştu.

'ANAYASADAKİ EN TEMEL HAKLARIN UYGULANMADIĞI BİR DÖNEMİN İÇERİSİNDEYİZ'

Emre, basın toplantılarında işçinin, emekçinin, öğrencinin, sanayicinin, ev kadının öğretmenin, polis memurunun yaşadığı sıkıntıları dile getirdiklerini ifade ederek, "İşsizlerin yaşadığı bunalımdan bahsediyoruz. Ekonomik problemlerden bahsediyoruz. ve diyoruz ki; iktidarın asıl ilgilenmesi gereken kısım işte bu; gerçek siyaset, gerçek anlamda halkın sorunlarıyla mücadele. Geçtiğimiz günlerde bu ülkenin gidişatı, eğitim sistemi; bundan endişe duyan bu ülkenin akademisyenleri, yazarları bir araya geldi ve bir açıklama yaptı. Laikliğin önemine vurgu yaptı. Şimdi tüm bunlar karşısındaki bizim anayasamızda yazar, 'Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik bir hukuk devletidir.' Vay sen misin bunu yapan. Mevcut Milli Eğitim Bakanı suç duyurusunda bulunuyor. Teker teker ifadeye çağırıyorlar. Bakın ifadeye çağırılan isimler içerisinde 91 yaşındaki hocaların hocası Korkut Boratav var. Yani el insaf; bu ülkenin bilim insanı, sayısız eseri var, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Yani baktığınız zaman Milli Eğitim Bakanından katbekat ülkeye faydası olmuş bir kimseyi bir açıklamaya iştirak etti diye ifadeye çağırıyorsunuz. Ondan sonra da efendim fikir hürriyeti; bunu güçlendireceğiz. Efendim özgürlükler, demokrasi; bu konularda rapor yazıyorsunuz. Yani baktığımız zaman Türkiye'nin açıkçası gerçek gündeminden koparılmaya çalıştığı, tüm değerlerin erozyonu uğradığı, anayasadaki en temel haklarının uygulanmadığı bir dönemin içerisindeyiz. Korkut Boratav Hoca 12 Eylül darbecilerinden korkmadı sizden mi korkacak. Elbette ki gider ifadesini verir" dedi.

Kaynak: DHA

