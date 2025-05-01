CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden parti genel merkezinde çalışan otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Bulut, paylaşımında "İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclis'e götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!" ifadelerini kullandı. Bulut, yaptığı ikinci paylaşımda ise "Gökhan kardeşimiz, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Geçmiş olsun" dedi.
Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi.
Ayrıca, Gökhan G.'nin kullandığı otobüsü polis memurlarının üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan konuya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organlarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddiaları yalanladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi - Son Dakika
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