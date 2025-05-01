Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi - Son Dakika
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Politika

Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

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CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine süren şoför G.G.'ye 'yurt dışına çıkış yasağı' ile birlikte ev hapsi cezası verildi.

01.05.2025 21:59
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden parti genel merkezinde çalışan otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Bulut, paylaşımında "İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclis'e götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!" ifadelerini kullandı. Bulut, yaptığı ikinci paylaşımda ise "Gökhan kardeşimiz, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Geçmiş olsun" dedi.

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi cezası verildi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi.

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi cezası verildi

OTOBÜSÜ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ayrıca, Gökhan G.'nin kullandığı otobüsü polis memurlarının üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan konuya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organlarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddiaları yalanladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi
Kaynak: DHA

Burhanettin Bulut, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 23 Nisan, Ev hapsi, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Akif:
    Şimdi Atatürkün partisinin şoförü polisin üzerine otobüs sürüyor aynı partinin bakanı şoförü savunuyor ??? 120 11 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    biz yapsak dar ağacı kurarsınız, ne ev hapsi ya, hücrelik iş yapmış 92 8 Yanıtla
  • Ae5114261:
    Asıl zıvanadan çıkan chp ve avanesi , bu azgınlıklarının sonu hayra alamet değil. 72 5 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Polisimizin.cok baska.cok zor.isleri var yeterince.trafigi ayrı suclar ayrı. 64 6 Yanıtla
  • Efem0909:
    Beş yıl On Yıl hapis vereceksin o polislerin çoluğu çocuğu var birine birşey olsa boşu boşuna Ev hapsiyle geçiştirirseniz üçgün sonra tekrar yapar 50 4 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Devletin Polisi dur diyorsa duracaksın arkadaş, içinde kim olursa olsun, Polis hem devleti hemde otobüsün içindeki vekilleri koruyor…saygısızlığın alemi yok… 39 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ülkede Dürzü denen bir uygarlık var bir kesimi Suriye’de 29 3 Yanıtla
  • Khamet:
    Bu abd ve ya başka ülkede olsa polis hiç gözünü kırpmadan vurur şoförü 20 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    chp olmuş militan 19 1 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    otobüste ki CHP li millet vekilleri sür diyerek polisin üzerine sürüyor beki bir insanın ezilmesi sizi üzmez mi mutlu mu eder ey vekiller 19 1 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    bu cehape gerçekten sıkıntılı bir durum oldu ülke için. yolsuzluk yobazlık birileri artık şunlara haddini bildirsin. muz cumhuriyeti değil bu ülke. 11 1 Yanıtla
  • Celal Değirmenci:
    Böyle cezalarla işte bu kadar olur. Daha hala yargı paketi çıkaracaklar. Hepside fiyasko ! 6 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Biz buna Kapitulation diyoruz yani komutanlığı karşı tarafa vererek teslim olma anlamına geliyor. Bir Asker Polis Candarma' ya yapıla bileçek en büyük terbiyesizl Saygısızlık Hakaret. Yine bir Polisimisi teslim olmuş gibi görüntüledimiz. Tüm Otobüsdekileri ve şoförün mal mülk para Ehliyet neleri varsa derhal donlarına kadar el konulmalı :( 6 1 Yanıtla
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