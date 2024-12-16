CHP PM, Suriye Gündemiyle Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP PM, Suriye Gündemiyle Toplanıyor

CHP Parti Meclisi, Suriye'deki gelişmeleri ve dış politikayı görüşmek için toplanacak.

16.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Meclisi (PM), "Suriye" gündemiyle yarın toplanacak.

AA muhabirinin, parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PM toplantısı, "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri ve HTŞ'nin faaliyetlerini görüşmek üzere saat 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantıda, PM üyeleri, hem yaşanan son gelişmeler hem de CHP'nin Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurullarının çalışmaları hakkında bilgilendirilecek.

Partinin, Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında izleyeceği yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda, Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel dış politika, Yankı Bağcıoğlu ise güvenlik konusunda PM üyelerine sunum yapacak.

Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması, bölgedeki toplumsal düzen, Türk hudutlarının korunması ve olası tehditlerin engellenmesi, Suriye'de yer alan Türk askerlerinin emniyeti, Türkiye'ye yönelik göç hareketleri ile Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin konular, milli güvenlik politikaları açısından ele alınacak.

MYK toplantısı da aynı gün yapılacak

CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında haftalık düzenlenen MYK toplantısı da aynı gün saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda ise Suriye'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra, bakanlıkların TBMM Genel Kurulunda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, ekonomi, iç politika ve etkinlik takvimi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, CHP Parti Meclisi, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP PM, Suriye Gündemiyle Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:33:36. #1.13#
SON DAKİKA: CHP PM, Suriye Gündemiyle Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.