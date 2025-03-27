CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek

CHP, RTÜK\'ün verdiği cezaları protesto edecek

CHP, RTÜK'ün İmamoğlu protestolarına ilişkin yayınları nedeniyle Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV'ye verdiği cezaları protesto etmek için RTÜK binası önüne gidecek.

27.03.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde yaşanan protestolarla ilgili yayınları nedeniyle Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV'ye verdiği cezayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), RTÜK binası önünde protesto edecek.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu protestolarına ilişkin yayınları nedeniyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara durdurma ve üst sınırdan para cezası kesildi. Ayrıca Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına ise 72 saat içinde lisans alınmazsa erişim engeli getirilecek.

LİSANS İPTALLERİ DE GÜNDEMDE

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlali nedeniyle Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.

CHP PROTESTO EDECEK

Öte yandan RTÜK'ün verdiği cezalara tepki gösteren CHP, cezaları protesto etme kararı aldı. CHP'den yapılan açıklama saat 20:30'a RTÜK binası önüne gidileceği ifade edildi.

Politika, Sözcü TV, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Tele1, NOW, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ponçik Pamuk:
    etmeli de zaten .protesto etmek için kimseden izin alınması gerekmiyor. 50 59 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    iktidar saçmalamaya devam ediyor 41 66 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bunlardan muhalefet olsa ne olur bu iktidar 20 sene daha kazanır ugraştıkları şeylere bak 68 30 Yanıtla
  • Hakan1421:
    aman protesto edin, ihmal etmeyin zurnanın zıırt delikleri 59 31 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    adamlar.medyayi bile susturiyor, düşünsene TRT ye her vatandaşın telefon elektirik faturasindan para kesiliyor ama o adamın düşüncesine yer vermiyor o kanal, sadece iktidarın yanında duruyor ama diğer ülkenin yarısının da vergi gelirlerine ortak güzel iş 37 52 Yanıtla
  • tekeler61:
    Boş insanlar topluluğu. 57 23 Yanıtla
  • Erol:
    Kimse eleştirmesin,sussun,biat etsin öyle bir toplum isteniyor ancak başaramayacaksınız.hızla Kuzey Kore tipi yönetime doğru gidiyoruz.ALLAH sonumuzu hayır getire 25 48 Yanıtla
  • Portakal48:
    RÜTUK EVDE HALKA TV SEYRETTİRMEYECEK HERHALDE BU VATANDAŞ ESIRMI BEN SÖZCÜ TV SEYREDİYORUM DÜZGÜN HABER VERİYOR YANDAŞ TV SEYRETMİYORUM 28 40 Yanıtla
  • Kalemdar:
    belediyeler görevini yapmalı sahipsiz protestocular toplanmalı. 40 13 Yanıtla
  • Adem Şirin:
    ponciikk ponciklrim senii milleti gaza getirme 21 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
19:00 İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:48 Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı ’’Çökmüş durumdayım’’ Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
08:48 Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:34 Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
08:15 Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 20:34:03. #7.13#
SON DAKİKA: CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement