CHP, RTÜK\'ün verdiği cezaları protesto edecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde yaşanan protestolarla ilgili yayınları nedeniyle Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV'ye verdiği cezayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), RTÜK binası önünde protesto edecek.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu protestolarına ilişkin yayınları nedeniyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara durdurma ve üst sınırdan para cezası kesildi. Ayrıca Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına ise 72 saat içinde lisans alınmazsa erişim engeli getirilecek.

LİSANS İPTALLERİ DE GÜNDEMDE

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlali nedeniyle Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.

CHP PROTESTO EDECEK

Öte yandan RTÜK'ün verdiği cezalara tepki gösteren CHP, cezaları protesto etme kararı aldı. CHP'den yapılan açıklama saat 20:30'a RTÜK binası önüne gidileceği ifade edildi.