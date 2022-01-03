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CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.01.2022 16:01
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2021 Aralık ayındaki tüketici enflasyonunun, 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2021 Aralık ayındaki tüketici enflasyonunun, 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'ye girerken hükümetin akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, doğal gazdan elektriğe, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yaptığını ifade etti.

Bu sabah 2021'in enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Öztrak, TÜİK'in internet sitesinin çöktüğünü, enflasyon verilerine dakikalarca ulaşılamadığını söyledi.

Faik Öztrak, "2021 Aralık ayında, tüketici enflasyonu aylık yüzde 13,6 oldu. Bu, 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 36,1 oldu. Bu da son 20 yılın en yüksek enflasyonu." diye konuştu.

Bunların TÜİK'in makyajlı rakamları olduğunu savunan Öztrak, bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun rakamlarına göre ise 2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 19,35, 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 82,81 olduğunu kaydetti.

TÜİK'e göre son bir yılda gıda fiyatlarının yüzde 44,7, ulaştırma fiyatlarının yüzde 53,7, mobilya, mefruşat fiyatlarının yüzde 44,8, ev aletleri fiyatlarının yüzde 48,2 arttığını aktaran Öztrak, bu gruplardaki fiyat artışlarının vatandaşın gerçek enflasyonunun yüzde 45'in altında olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Son bir yılda fiyatı yüzde 100'ün üstünde artan bazı ürünleri sıralayan Öztrak, fiyatı açıklanan 402 üründen 391'inin fiyatının son bir yılda arttığını, fiyatı çift haneli veya daha fazla artan ürün sayısının ise 376 olduğunu dile getirdi.

Genele yayılmış olağanüstü fiyat artışı olduğunu, ülkenin "korkunç" bir enflasyon kasırgasıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden Öztrak, "Üretici fiyatları 2021'de yüzde 80 artmış. Bu 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyonu. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark, 44 puan. Bu, bugüne kadar baktığımız serilerde görülmemiş bir rekor. Bu, aynı zamanda üretici enflasyonundaki tsunaminin tüketici fiyatlarına henüz tümüyle yansımadığını gösteriyor." dedi.

Öztrak, yılbaşı gecesi yapılan zamların bu enflasyon rakamlarına yansımadığını, bu rakamların enflasyonda zirvenin daha görülmediğini ortaya koyduğunu ileri sürdü.

"Enflasyon farkına ilave bir maaş artışı mutlaka verilmelidir"

Doğal gaza yüzde 25 zam geldiğini, elektrik fiyatlarına yüzde 52 ile yüzde 127 arasında Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamlarının yapıldığını söyleyen Öztrak, ayda 200 kilovatsaat elektrik tüketen dört kişilik bir ailenin elektrik faturasının 183 liradan 309 liraya çıktığına dikkati çekti.

"Hangi hesaba göre, dolar çıkarken de dolar düşerken de zam geliyor" sorusunu yönelten Öztrak, bunun millete açıklanması gerektiğini kaydetti.

CHP'li Öztrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde artık gelenden de gidenden de ücret alınacağını belirtti.

"TÜİK acaba hangi köprü tarifesini dikkate alacak? 16,5 lirayı mı? Yoksa 8,25 kuruşu mu" sorularını yönelten Öztrak, bunun da takipçisi olacaklarını ifade etti.

Öztrak, "Bu zamlar aralık ayı içinde yapılsaydı, memurun, emeklinin 2022'de alacağı ücret ve aylıklara enflasyon farkı olarak bu zamlar yansıyacaktı. Milyonlarca emekçiye yapılacak ücret artışları da bu zamlar dikkate alınarak belirlenecekti." görüşünü paylaştı.

Memura, emekliye 2021'in ikinci yarısı için yüzde 22,5 enflasyon farkı verileceğini aktaran Öztrak, bu enflasyon farkının daha cebe girmeden, son enerji zamlarıyla memurun, emeklinin, emekçinin elinden alındığını savundu.

Öztrak, "Buradan çok açık çağrıda bulunuyorum. Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasbettiği bu hakkını mutlaka telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave bir maaş artışı mutlaka verilmelidir. İlave bir maaş artışı... Aksi takdirde emeklinin de memurun da kul hakkı yenmiş olur. Bunun hesabını da iki cihanda kimse veremez." sözlerini sarf etti.

"Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu açıktır"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel'in, Kur'an kursu ile ilgili yaptığı açıklamalar kaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasa'nın din ve vicdan hürriyeti konusu ile ilgili 24. maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilebilir." yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Enflasyon, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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