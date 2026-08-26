CHP Sözcüsü Sarı: "Mansur Bey, CHP’nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı: "Mansur Bey, CHP’nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır"

CHP Sözcüsü Sarı: "Mansur Bey, CHP’nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır"
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CHP MYK ve PM toplantıları sonrası konuşan Sözcü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP içinde siyaset yapmaya karar verdiğini, SDG'nin Suriye ordusuna katılımını olumlu karşıladıklarını ve kongre sürecinin Eylül'de başlayacağını açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Mansur Bey, CHP'nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir" dedi.

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı ve Parti Meclisi (PM) Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM toplantılarında ekonomiden dış politikaya, belediyelere yönelik yargı süreçlerinden parti içi yapılanmaya kadar birçok başlığın değerlendirildiğini söyledi. CHP'de kongre sürecinin Eylül'de başlatılacağını açıklayan Sarı, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi, ön seçimlerin zorunlu hale getirilmesi ve tüzük kurultayı yapılması yönündeki görüşlerini de paylaştı. Sarı, başka siyasi partilerle hareket eden CHP'lilerin disipline sevk edildiğini belirtti.

"SDG'nin Suriye ordusuna katılım sürecini olumlu karşılıyoruz"

SDG'nin Suriye ordusuna katılım sürecini olumlu karşıladıklarını ve bu durum neticesinde Türkiye'nin de olumlu senaryolar yaşayacağının altını çizen Sarı, "MYK'mızın gündemine her zaman özellikle güvenlik bağlantılı ve dış politika bağlantılı değerlendirmeler gelmektedir. SDG'nin Suriye ordusuna katılım sürecini olumlu karşılıyoruz, doğru buluyoruz. İyi bir haber olarak değerlendiriyoruz. Çok fazla ayrıntıya sahip olmamakla beraber Terörsüz Türkiye süreciyle başlamış olan sürecin de doğru istikamette ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Suriye'de üniter devlet yapısının korunması, buradaki bütün halkların en iyi şekilde temsil edilmesi ve tek bir Suriye Devleti'nin Türkiye'nin bekası açısından da çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Mansur Bey, CHP'nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine Sarı, "Mansur Bey konusuna bir kere daha açıklık getireyim. Bunu defalarca söyledim. Mansur Bey, CHP'nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Ben, genel başkanımız ve MYK'mızdan başka arkadaşlarımız da kendisiyle görüşüyor. Sürekli bir istişare halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Sarı: 'Mansur Bey, CHP’nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır' - Son Dakika

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