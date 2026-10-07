CHP Sözcüsü Sarı, Tugay'a kefil olanların Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesini istedi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, " Cemil Tugay'a kefil olanlar, Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar çıkıp önce İzmir halkından, sonra kamuoyundan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemelidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomi verilerine ve enflasyon rakamlarına değinen Sarı, "Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,7 oldu. Dolayısıyla 'yüzde 30'un altına düşüldü' diye hükümet çevreleri sevinmeye başladı. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa enflasyon yüzde 30'un altına düştü. Sanki bir dezenflasyon programı varmış gibi hareket ediliyor. Oysa gerçek şudur: Mehmet Şimşek göreve geldiğinden bu yana neredeyse 3 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen enflasyondaki kazanım sadece 7 puandır. 3,5 yıllık bir çabanın sonucunda katlandığımız bütün maliyetlere ve fedakarlıklara rağmen enflasyonun yüzde 30'un sadece 0,3 puan altına düşmüş olması ve 3,5 yılda 7 puanlık bir enflasyon kazancını bir dezenflasyon programı gibi anlatmak herhalde Türkiye'de olabilecek bir durumdur. Gerçek; Türkiye Cumhuriyeti'ndeki enflasyonun dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri olduğu ve savaşın içinde bulunan ülkelerle karşılaştırıldığında dahi çok yüksek seyrettiğidir" dedi.

'GÖRDÜĞÜ HALDE SES ÇIKARMADIYSA YİNE İSTİFA ETMELİDİR'

Gündemdeki sermaye piyasaları ve fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müslim Sarı, "Bütçe açıklarının ve döviz ihtiyacının arttığı bir ikiz açık zemininde bir fon skandalı ve yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. İnsanlar fonlardan çıkıp nakde dönmekte, dövize yönelmektedir. Yönetim bu meseleyi çok boyutlu ele almak istememekte; yalnızca fonların tasfiyesi, yatırımcılara ödeme yapılması ve manipülasyon yaptığı iddia edilen kişiler üzerinden süreci yürütmeye çalışmaktadır. Ancak meseleyi bu noktaya getiren, 11 ay boyunca işlem yapmayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Takasbank gibi kurumların sorumluluğu göz ardı edilmektedir. Bu kurumların başkanlarının istifa etmesi ya da görevden alınması gerekip gerekmediği değerlendirilmemektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıkıp bu konuya açıklık getirmelidir. İki seçenek vardır: Engellendiğini ve talimatlarının dinlenmediğini söylüyorsa istifa etmeli ve bunu kimlerin engellediğini açıklamalıdır; gördüğü halde ses çıkarmadıysa yine istifa etmelidir" diye konuştu.

'İLKESEL OLARAK TUTUKSUZ YARGILAMA ESAS OLMALIDIR'

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Sarı, "Son 6 günde 8 CHP'li belediyeye operasyon düzenlenmiştir. Perşembe günü Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli; cuma günü Eyüpsultan; cumartesi günü Ataşehir; salı günü Bayraklı; bugün ise Esenyurt ve Çeşme belediyeleri hedef alınmıştır. Birbiriyle ilgisi olmayan dosyaların aynı gün ve saatte operasyona konu edilmesinin sebebi, fon yolsuzluğunun yarattığı infiali gündem değiştirerek örtmektir. Kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu belli olan ve delil karartma ihtimali bulunmayan seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılanması itibarsızlaştırma amaçlı siyasi bir operasyondur. İlkesel olarak tutuksuz yargılama esas olmalıdır" diye konuştu.

'CEMİL TUGAY'A KEFİL OLANLAR KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini değerlendiren Sarı, "Cemil Tugay nasıl geçerken ahlaksızca bir geçişi onaylamışsa, bir siyasi ahlaksızlık yapmışsa, esasen bu arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylaştırılmasının sorumluluğunu almayan, bununla ilgili özeleştiri yapılmamasının da bir siyasi ahlaksızlık olduğunu değerlendiriyorum. Bu yetmiyormuş gibi bunun üzerine pişkin pişkin açıklamalar yapılıyor. Cemil Tugay meselesi şudur. Buradaki bazı bilgileri ilk defa vereceğim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 seçimlerinden önce kurultaydan sonra, devir teslim töreni esnasında, yani törenle kendi koltuğunu Özgür Özel'e bıraktığı törenden bahsediyorum, bu tören esnasında özel bir görüşme yapılıyor. Bu özel görüşmede Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'la ilgili bazı değerlendirmeler yapıyor. ve diyor ki, 'Cemil Tugay'ı bir daha aday göstermeyiniz Sayın Genel Başkan. Çünkü bu Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi'nde Cengiz İnşaat'la iş birliği yapıyor, iş tutuyor. Bırakınız Karşıyaka Belediye Başkanlığı, bir belediye başkanlığı yapabilecek çapta, potansiyelde, ahlaki duruma sahip olmayan biridir. Dolayısıyla bunu aday yapmayınız.' Bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Sayın Özgür Özel ise onu bırakınız aday yapmamayı, yani Karşıyaka Belediyesi'ne bir daha aday yapmamayı, kendisini büyükşehir belediye başkan adayı yapıyor. Sayın giden Genel Başkanımızın uyarılarına rağmen ve böyle bir konuda böyle bir toplantı yapılmış olmasına rağmen, kendisi bu uyarıları yok sayarak Cemil Tugay'ı büyükşehir belediye başkan adayı yapıyor. Peki niye? Neden? Yani Cemil Tugay çok yetenekli, çok başarılı bir insan mı? Hayır. Bunun tek nedeni var. Cemil Tugay, kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Başka hiçbir neden gösteremeyeceğiz. Tek nedeni budur. Peki aday yaparken ne diyor? 'Sütte leke var onda yok' diyor. Bu kadar da kefil oluyor kendisine. Yani diyor ki 'Ben kendisine kefilim. Kendisi lekesiz bir insandır. Asla bizi satmaz. Asla haram el uzatmaz. Sonuna kadar arkasındayım', böyle otobüsün üzerinde konuşuyor. Gelmiş olduğumuz noktada diyor ki 'Partisini satmayanlar kardeşimdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.' İlk defa Sayın Özgür Özel'e katılıyorum. Dolayısıyla Cemil Tugay meselesi budur. Bütün bunlar kamuoyunun önünde gerçekleşmiştir. Hiç kimsenin hiçbir şeyi çarpıtmaya hakkı yoktur. Hiç kimsenin de pişkinlik yapmaya hakkı yoktur. Çıkacaklar kamuoyunun önünde özür dileyecekler. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar ve bunlara kefil olan bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar önce İzmir halkından, sonra bütün kamuoyundan, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecekler" açıklamasını yaptı.

'HEMEN ERKEN YEREL SEÇİM YAPALIM'

Son olarak erken genel seçim çağrısında bulunan Sarı, "50'ye yakın belediye başkanı ve 300'e yakın belediye meclis üyesi parti değiştiriyorsa bu durum normalleştirilemez. Halkın iradesi çarpıtılmış ve gasp edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çağrımızdır: Gelin, halkın iradesi yeniden tecelli etsin diye hemen erken yerel seçimleri yapalım. Gerekli anayasa değişikliğini sağlayalım ve iradeyi aslına rücu ettirelim" dedi.

Haber: Mert ÇEBİŞCİ/ ANKARA,