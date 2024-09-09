Suiçmez: Çocukların Geleceği İçin Mücadele Sürecek - Son Dakika
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Politika

Suiçmez: Çocukların Geleceği İçin Mücadele Sürecek

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çocuklara güvenli bir gelecek sunana kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi. Suiçmez, çocuk istismarı ve ihmalin artışına dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

09.09.2024 18:17
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çocuklara güvenli bir gelecek sunana kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı andı. "Acımız tarifsiz. Bir çocuğumuzu daha koruyamamanın acısı, öfkesi ve utancı içerisindeyim" diyen Suiçmez, bir çocuğun can güvenliği, sağlığı ve geleceğinin, toplumun en büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye'de çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismarın her geçen gün arttığını savunan Suiçmez, "Çocukları korumada yetersiz kalıyoruz. Bu durum asla kabul edilemez. İktidar 3 maymunu oynasa da rakamlar susmaz. 2023 yılında savcılıklarca çocukların cinsel istismarı suç isnadıyla açılan soruşturma dosya sayısı 66 bin 138'dir. Mahkemelerdeki cinsel istismar dava sayısı 14 bin 919, mahkemelerde bu suçlardan mahkum olanların sayısı 7 bin 88'dir. Bu süreçte sanık sayısı ise 16 bin 472'dir. 2015'ten itibaren çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suç sayısı iki kat artmıştır." ifadesini kullandı.

CHP'li Suiçmez, çocuklara yönelik kayıp ve istismar verilerine ilişkin de bilgi vererek, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu acı hepimizin acısı. Hep birlikte bu haksızlığa, umursamazlığa karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Bizler bu düzenin değişmesi için elimizden geleni yapmaya, çocuklarımıza güvenli bir gelecek sunana kadar mücadele etmeye kararlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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