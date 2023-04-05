CHP ve İYİ Parti'den hibrit çalışma! 10 kentte seçime fermuar modeliyle girecekler - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti'den hibrit çalışma! 10 kentte seçime fermuar modeliyle girecekler

05.04.2023 14:17

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, CHP ve İYİ Parti bazı iller için ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışma gerçekleştirdi. İki partinin, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan 10 ilde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldığı aktarıldı. Buna göre 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada olacak.

CHP ve İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.

SEÇİME FERMUAR MODELİYLE GİRME KARARI

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

AKSARAY, GÜMÜŞHANE, ÇORUM...

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

10 İLİN 7'SİNDE CHP'NİN ADAYI İLK SIRADA YER ALACAK

Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP ve İYİ Parti'den hibrit çalışma! 10 kentte seçime fermuar modeliyle girecekler - Son Dakika
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