CHP\'ye Saldırıya Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıya ilişkin "Çıktığımız yolun ne kadar zor, engebeli ve tuzaklarla dolu olduğunu bilincindeyiz. Ancak herkes bilsin ki, bu tip saldırılar bizlere milim geri adım attırmaz, korkutmaz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yücel, siyasetin kirli dilinin, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyla kendini gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanını her fırsatta hedef gösterenlerin, bu saldırıyı gerçekleştirenlere cesaret verdiğini öne süren Yücel, bu saldırının, CHP'nin temsil ettiği halk iradesine olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmanın "ölümü göze almak olduğunu" dile getiren Yücel, "Bizler, oturduğumuz koltukların, taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Çıktığımız yolun ne kadar zor, engebeli ve tuzaklarla dolu olduğunu bilincindeyiz. Ancak herkes bilsin ki, bu tip saldırılar bizlere milim geri adım attırmaz, korkutmaz. Cesaretimizin kaynağı halkımızın iradesidir, kalkanımız milletimizdir." dedi.

Yücel, hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız iddialarla, şaibeli gizli tanık beyanlarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılama sürecindeki hukuksuzlukların tarihe birer "utanç vesikası" olarak geçeceğini savundu.

"Bu işin planlı bir iş olduğu ilk bakışta anlaşılıyor"

Bir basın mensubunun "Özgür Özel'e yapılan saldırıda güvenlik zafiyeti var mı, ek tedbir almayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Yücel, cenaze töreninde koruma ekibinin Özel'in yanında olduğunu, bu açıdan güvenlik zafiyeti olmadığını söyledi.

Olayın oluş şekline bakıldığında ise güvenlik zaafı bulunduğunu kaydeden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırıyı gerçekleştiren şahıs, eski bir hükümlü, kendi öz evlatlarını katleden, infaz yasasındaki boşluklardan tahliye olan, serbest kalan... Birçok siyasetçinin bulunduğu bir cenazede oraya kadar girebiliyor. Bunun sorgulanması lazım. İkincisi, Genel Başkanımızın aracının ve kendisine refakat eden korumaların araçlarının otoparka alınmama meselesi var. Bu işin planlı bir iş olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Keşif yapmış, saldırı anını kollamış, beklemiş, belki daha önce yapacaktı, o anda fırsat bulamadı bilemiyorum."

Yücel, kurum olarak hiç kimseyi suçlamadıklarını, ancak kurumlar içinde bu saldırıyı kolaylaştırıcı vazife gören kişiler olabileceğini öne sürerek, Özel'in aracını alana aldırmayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında müfettiş görevlendirilmesi ve konunun üzerine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

"CHP'nin tepkisi sert olur"

CHP'nin saldırıyla ilgili hukuki başvuruları yaptığını belirten Yücel,"Cumhuriyet savcılığı nezdinde bir suç duyurusunda bulunulmuştur. Ancak devletin kurumlarının, kamu kurumlarının bu olaya kayıtsız kalmaması ve olayı derinlemesine bir şekilde incelemeleri, sorumluluğu olan kamu görevlisi var ise de gerekli cezayı en hızlı bir şekilde vermeleri gerekir." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya görev verilmemesinin konuşulduğunu" sorması üzerine Yücel, şunları kaydetti:

"Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının Meclis'te okutulması nedeniyle Gülizar Biçer Karaca'ya görev yaptırmama gibi bir tavır içine kimse girmeye kalkışmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir tavra tepkisi sert olur. Yarın Meclis Genel Kurulu çalışmayacak, böyle bir karar aldı partiler. Yarınla ilgili ya da bu hafta böyle bir şey olduğu konusunda bir bilgim yok."