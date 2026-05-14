CHP'ye Yönelik Sert Eleştiriler

Yalçın, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının Marmara Bölgesi toplantısını Edirne'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti teşkilatları aracılığıyla insan hakları konusunda vatandaşların dilek ve temennilerini dinleme fırsatı bulduklarını belirten Yalçın, AK Parti'nin merkezinde hizmet siyasetinin bulunduğunu ifade etti.

Edirne'nin de "makus talihini yenerek" hizmet siyasetiyle tanışma fırsatı bulacağı temennisinde bulunan Yalçın, kentte yerel yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu.

Edirnelilerin mevcut yönetim anlayışından memnun olmadığını dile getiren Yalçın, "İnşallah önümüzdeki dönemde Edirne'de de AK Parti siyasetini, AK Parti'nin hizmet siyasetini inşa etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"CHP'den utanıyoruz"

Türkiye genelinde son dönemde yaşanan gelişmelerin AK Parti'nin alternatifsiz olduğunu gösterdiğini, CHP'li belediyelerin kamuoyunda tartışılan bazı iddialarla gündeme geldiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Maalesef bizim konuşmaya bile utanacağımız bazı meseleler CHP belediyelerinin ana gündemini oluşturuyor. Her türlü yolsuzluğa bulaştıkları yetmezmiş gibi her türlü ahlaksız ilişkilerin ayyuka çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz vatandaş olarak CHP'den utanıyoruz. Biz gözlemciler olarak, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ortaya koyduğu bu görüntülerden, söylentilerden utanıyoruz. Tabii ki bunların hepsi mahkemelere yansımış ve mahkemelerin sonuç ve karar verebileceği meseleler. Ama şu ana kadar etrafa saçılanlara baktığımızda maalesef Türkiye adına, bir muhalefet partisi adına utanç duymanın ötesinde söylenebilecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyoruz."

Türkiye'nin çeşitli illerinin CHP'nin kötü yönetimini hak etmediğini, CHP'li belediyelere ilişkin iddiaların kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Yalçın, "CHP yönetiminin kendisinin de artık tartışmalara konu olduğunu hep beraber görüyoruz. Araba bagajlarında valizler, valizlere aktarılan paralar, yetmezmiş gibi otel odalarında ortaya konulan aşağılık görüntüler, bütün bunlar Türkiye'ye yakışmayan görüntüler. CHP maalesef Türkiye'ye zarar vermekten başka bir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye ve insan odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini belirten Yalçın, Edirne dahil olmak üzere her yerde ahlaklı, ilkeli ve hizmet odaklı siyaset anlayışını yaygınlaştırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Mehmet Umur ve Sümeyye Esenyel ile Edirne İl Başkanı Belgin İba da yer aldı.