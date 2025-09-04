Aydın\'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu\'nun ardından istifa ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ardından ilçede önemli bir gelişme daha yaşandı.

ÇERÇİOĞLU'NUN ARDINDAN İSTİFA ETTİLER!

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Duransoy, beş dönemdir partide görev yapıyordu.

'CHP'Lİ VEKİL BASKI YAPTI' İDDİASI

Öte yandan istifaların nedenlerinden birinin de CHP'nin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün baskıları olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun istifası günlerce Türkiye'nin gündemindeki yer alırken; Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti'ye geçmişti. Aydın'da yaşanan gelişmeler, CHP içerisinde şiddetli tartışmalara neden olmuştu