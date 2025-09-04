Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler

Aydın\'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu\'nun ardından istifa ettiler
04.09.2025 16:54  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ardından ilçede önemli bir gelişme daha yaşandı.

ÇERÇİOĞLU'NUN ARDINDAN İSTİFA ETTİLER!

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Duransoy, beş dönemdir partide görev yapıyordu.

'CHP'Lİ VEKİL BASKI YAPTI' İDDİASI

Öte yandan istifaların nedenlerinden birinin de CHP'nin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün baskıları olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun istifası günlerce Türkiye'nin gündemindeki yer alırken; Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti'ye geçmişti. Aydın'da yaşanan gelişmeler, CHP içerisinde şiddetli tartışmalara neden olmuştu

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Bülbül, Yerel Haberler, Milletvekili, Yenipazar, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Türkiye Kupası’nda görülmemiş olay Sahaya çıkmadılar Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
İki adam bir olup pasajda kadına saldırdı İki adam bir olup pasajda kadına saldırdı

17:09
Kritik görüşme başladı: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlıyor
Kritik görüşme başladı: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlıyor
16:55
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı
16:36
Yok artık Livakovic Gider gitmez takım karıştı
Yok artık Livakovic! Gider gitmez takım karıştı
16:32
Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...
Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...
16:12
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
15:29
CHP’nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi
CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi
15:11
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 17:43:05. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.