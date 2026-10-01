Konyaaltı Belediye Meclisi'nde arbede: CHP'den ayrılan Cem Kotan'ın yönettiği oturum yarıda kaldı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Meclisi'nde arbede: CHP'den ayrılan Cem Kotan'ın yönettiği oturum yarıda kaldı

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Konyaaltı Belediye Meclisi\'nde arbede: CHP\'den ayrılan Cem Kotan\'ın yönettiği oturum yarıda kaldı
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CHP MYK'nin 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sabah saatlerinde partisinden ayrıldığını açıkladı. Kotan'ın yönettiği Ekim ayı olağan meclis toplantısında söz verilmemesiyle başlayan tartışma izleyiciler arasında arbedeye dönüştü, oturuma ara verildi. Kotan, disipline sevk sebebinin Özgür Özel'e 'Genel Başkanımız' demesi olduğunu söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından sabah saatlerinde partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SÖZ VERİLMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

CHP'den istifasının ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Kotan, grup sözcülerinin dilek ve temennilerinin ardından konuşma yapmak için söz aldı. Konuşma yapacağı sırada cümlesini keserek söz isteyen CHP meclis üyesi Hür Diren Dağ'a söz vermedi. Bunun üzerine Dağ, "Öyle bir dünya yok" diye tepki gösterdi.

Bu sırada izleyiciler arasındaki bir kişinin duruma tepki göstermesiyle ortalık bir anda karıştı. Hür Diren Dağ, bu olayın ardından meclis toplantısını terk etti. Kotan, toplantıya izleyici olarak katılan CHP'liler ile Yeni Partililer arasında çıkan arbedeyi yatıştırmaya çalıştı.

Kotan, söz isteyen AK Parti meclis üyesi Özkan Avcıoğlu'na da söz vermeyerek "Ortalığı geriyorsunuz" diye tepki gösterdi. Kotan ile Avcıoğlu arasında tartışma çıkınca meclis toplantısı yarıda kaldı. Verilen aranın ardından devam eden toplantıya CHP grup üyelerinin birçoğu katılmadı.

'BU ARKADAŞLARIN BÜTÜN DERDİ SİYASET YAPMAK'

Tekrar başlayan toplantıda konuşan Başkan Kotan, "Belediye başkanı gündeme başladığı zaman meclis üyelerimizin başkanın sözünü kesebilme gibi bir durumları yok. Söz istiyorlarsa da gündem dışıysa Başkanlık Divanı'ndan müsaade isterler. O müsaade verilirse konuşur arkadaşlar. İlk önce bulundukları kurumda nasıl görev yapacaklarını ve nasıl söz isteyeceklerini öğrenecekler. Bilmiyorlarsa da biz öğretiriz, hiç merak etmeyin. Bu arkadaşların bütün derdi siyaset yapmak. Ne oldu da bir anda terse döndüler de agresif tavırlar sergiliyorlar? Bir belediye başkanı konuşurken lafı kesilmez arkadaşlar. Masaya vurularak zorbalık yapılmaz. O yüzden kendilerini esefle kınıyorum" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANIM DEDİĞİM İÇİN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİM'

İstifası hakkında da konuşan Kotan, "CHP'den bir açıklama geldi ve ihraç talebiyle disipline sevk edildiğimizi öğrendik. Sebebi davet edildiğim Yeni Parti'nin ilçe kongrelerinde Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e 'Genel Başkanımız' dediğim için disipline sevk edildim. Yine söylüyorum Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Şahsıma yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmediğim gibi akla ve mantığa uygun değil. Bu sadece bilinçli olarak bizi ötelemek için yapılan bir şey." dedi.

Kotan, "Göreve gelir gelmez 'Biz sarılacağız, bizler bütünlük sağlayacağız' diyen bir irade 40'a yakın il başkanını görevden almaz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu mantığı da bu iradeyi de reddediyorum ve CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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