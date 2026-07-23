CHP'den kapalı grup toplantısında oy birliği kararı - Son Dakika
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CHP'den kapalı grup toplantısında oy birliği kararı

23.07.2026 12:03
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında yapılan kapalı grup toplantısı sona erdi. Emir, önemli kararların oy birliğiyle alındığını, gerektiğinde basın açıklamasıyla duyurulacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında gerçekleşen TBMM'deki kapalı grup toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Emir, "Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) basına kapalı gerçekleşen grup toplantısı saat 11.00'de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında başladı. 

"SON KAPALI GRUP TOPLANTISI"

Yarım saat süren grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısıyla bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Emir, Politika, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den kapalı grup toplantısında oy birliği kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den kapalı grup toplantısında oy birliği kararı - Son Dakika
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