CIA Başkanı William Burns, Katar'a ateşkes müzakereleri için gidiyor - Son Dakika
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Politika

CIA Başkanı William Burns, Katar'a ateşkes müzakereleri için gidiyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar'a gidiyor. Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile anlaşmaya varmaları konusunda baskı yapmak amacıyla Doha'ya gidiyor.

05.05.2024 20:16  Güncelleme: 20:20
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar'a gidiyor.

İsrail ve Hamas, arasındaki ateşkes müzakereleri devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, taraflara anlaşmaya varmaları konusunda baskı yapmak üzere Katar'a gidiyor.

Konuya aşina adı açıklanmayan bir yetkili, Burns'ün, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini ifade ederek, "Burns, İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam etmeleri için azami baskı uygulamak amacıyla Katar Başbakanı ile acil bir toplantı yapmak üzere Doha'ya gidiyor" dedi.

Hamas heyeti, Kahire'den ayrılmıştı

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır'da sona erdiğini belirtmiş, heyetin Mısır'dan Katar'a doğru yola çıktığını aktarmıştı. Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" demişti. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CIA Başkanı William Burns, Katar'a ateşkes müzakereleri için gidiyor - Son Dakika

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