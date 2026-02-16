Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırı: 15 Ölü - Son Dakika
Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırı: 15 Ölü

16.02.2026 17:49
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sonrası enkaz altından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıkları, saldırının sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede büyük yıkıma yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Sivil savunma ekipleri ve sağlık kaynakları, dünkü saldırının hemen ardından enkazdan 12 kişinin cesedinin çıkarıldığını bildirmişti.

Bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden süreçte ateşkes ihlallerini sürdürerek Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini kaydediyor.

Kaynak: AA

